Спортивный курьер

Повторение пройденного

Альметьевский «Нефтяник» стал настоящим «камнем преткновения» для ХК «Рязань» в нынешнем сезоне. Как и поединок первого круга на льду соперника, матч во Дворце спорта «Олимпийский» завершился со счетом 0:3 – при равной в целом игре гости надежно действовали в обороне, безжалостно наказывая хозяев за допущенные ошибки.

ХК «Рязань» – «Нефтяник» (Альметьевск) – 0:3 (0:1, 0:1, 0:1). ХК «Рязань»: Белов; Филатов – Дубинин, Денежкин – Петраков – Маслов; Хисамутдинов – Манухов, Старцев – Карпов – Рукин; Седунов – Грицких, Ефимов – Кривченко – Лукин; Турчанинов – Полинин, Лызин – Чванчиков – Кацедым. Голы: 0:1 – Чиглинцев (5.35); 0:2 – Байкеев (24.09); 0:3 – Ядроец (58.46).

В прошлом сезоне «Нефтяник» завоевал «Братину», но оба матча чемпионата завершились победами ХК «Рязань» с общим счетом 10:5! Ныне альметьевцы в турнирной таблице располагаются даже ниже «горожан», но сумели подобрать ключ к игре нашей команды. «Нефтяник» показал просто убийственный процент реализации голевых моментов, забросив по одной шайбе в каждом из периодов. В первом случае экс-рязанец Александр Чиглинцев по левому краю ушел от Владислава Грицких и застал врасплох голкипера Сергея Белова броском в ближний угол ворот. Позже второе звено гостей мгновенно развернуло комбинацию, которую на дальней штанге завершил Булат Байкеев. Наконец, точку в матче на предпоследней минуте поставил Никита Ядроец, переправивший шайбу в цель мимо нашего вратаря.

Пусть последний «блин» и получился комом, ХК «Рязань» успешно провел семиматчевую домашнюю серию, набрав 17 очков из 21 возможного. Сейчас наша команда занимает 12-ю позицию в турнирной таблице. 24 декабря «горожане» отправятся в Пензу на встречу с «Дизелем», а через день получат новогодний подарок в виде трех очков из Саратова – от снявшегося с чемпионата «Кристалла». 8 января ХК «Рязань» ждет очередная домашняя серия – первым соперником в ней будет «ТХК» из Твери.

Михаил Солдатов

Победный ход «Элекса‑Фаворита»

В Рязани, на «Арене-Атрон», в очередном туре первенства России по мини-футболу среди команд конференции «Запад» высшей лиги «Элекс-Фаворит» обыграл соседа по турнирной таблице «ЛГТУ-Липецк».

В стартовой половине первого тайма преимущество было за хозяевами площадки, поэтому вполне логичным стал гол, забитый Алексеем Петуховым на 8-й минуте. Ближе к перерыву гости выровняли игру – после розыгрыша углового Александр Паламарчук освободился от опекуна и поразил угол ворот рязанцев. Впрочем, на перерыв «фавориты» ушли с преимуществом – второй гол забил Петухов. Могли хозяева провести и третий мяч, но Денис Голунов при исполнении «дабл-пенальти» был неточен. Во втором тайме был забит всего один гол: получился он на загляденье – Руслан Мурашкин протащил мяч через половину площадки и выдал великолепный пас на Алексея Кинякина, которому оставалось только не промахнуться мимо угла ворот. Впервые на матче «Элекса-Фаворита» за команду болели рязанские фанаты. Их поддержка, безусловно, помогла футболистам победить. Надеемся, так будет и впредь.

«Элекс-Фаворит» – «ЛГТУ-Липецк» – 3:1 (2:1). «Элекс-Фаворит» играл в таком составе: Костиков. Чекмарев, Кинякин, Голунов, Мурашкин. Лушников, Кореньков, Телегин, Петухов. Голы: Петухов, 8 (1:0). Паламарчук, 17 (1:1). Петухов, 23 (2:1). Кинякин, 33 (3:1).

После этой победы «Элекс-Фаворит» поднялся на шестое место в турнирной таблице. Заключительный матч в 2016 году наша команда проведет 24 декабря в Москве. Соперником рязанцев станет аутсайдер соревнований – клуб «Крепость».

По примеру НХЛ

Создана ветеранская команда рязанской Народной футбольной лиги (НФЛ). Она образована по типу уже ставшей популярной в России Ночной хоккейной лиги, в которой лучшей в стране считается рязанская. Инициатор создания НФЛ на Рязанщине – Алексей Бушев, ветеран спорта, отвечающий за состояние физической культуры и массового спорта на Ново-Рязанской ТЭЦ, коллектив физкультуры которой – лучший в нашей области. В состав ветеранской команды рязанской НФЛ вошли известные игроки Юрий Михайлов, Евгений Мишаков, Александр Соснин, Эдуард Султанаев, Олег и Вадим Забневы, Евгений Шилов, Олег Кондрашов. Своего рода зачетом перед экзаменом – участием в российском первенстве для них станут игры в турнире, который состоится в воскресенье, 25 декабря, в Рязани, на стадионе «Химик». На старт соревнований выйдут «Ново-Рязанская ТЭЦ», «Ока», «Мечта» и «Энергетик». Первый матч начнется в 10.00.

Будем верить: НФЛ возьмет пример с НХЛ и со временем станет такой же массовой, популярной на Рязанщине, одной из лучших в стране.