Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Третья полоса
Общество
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Культура и общество: проблема диалога

Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Культура и общество: проблема диалога

В ноябре новым представителем Рязанской области в Общественной палате РФ стала Ольга Ефимовна ВОРОНОВА – заместитель секретаря Общественной палаты Рязанской области, руководитель Центра региональных проектов и анализа баз данных Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина, доктор филологических наук, профессор. Мы попросили Ольгу Ефимовну рассказать о первых шагах в новом качестве.

Р.В. – Ольга Ефимовна, недавно вы были избраны в Общественную палату Российской Федерации. Какими направлениями деятельности будете заниматься в ее составе?

О.В. – Согласно существующему порядку все члены Общественной палаты обладают правом решающего голоса в одной из комиссий и правом совещательного голоса в других комиссиях по своему выбору. С правом решающего голоса я работаю сейчас в комиссии по культуре, а с правом совещательного – в комиссии по развитию науки и образования, в комиссии по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций, в комиссии по безопасности и взаимодействию с общественными наблюдательными комиссиями и в комиссии по развитию и поддержке добровольчества (волонтерства), благотворительности и патриотическому воспитанию. Среди первых шагов – участие в работе круглого стола «Актуальные проблемы общественного контроля в области охраны культурного наследия», в ходе которого мне и членам рязанской делегации Виталию Юрьевичу Попову, Борису Игоревичу Иогансону, Олегу Алексеевичу Василькину, как мне представляется, удалось, представив объективную информацию, переломить существовавшее предвзятое негативное мнение о том, как идет работа по созданию достопримечательного места «Есенинская Русь». Мы были услышаны в федеральной Общественной палате. Кстати, недавнее поручение Президента по этому вопросу свидетельствует о том, что работа эта велась и ведется в целом в правильном направлении и теперь ее нужно выводить на завершающий федеральный этап.

Р.В. – На днях вы впервые приняли участие в пленарном заседании Общественной палаты, где был представлен ежегодный доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации по итогам 2016 года. Поделитесь, пожалуйста, своими впечатлениями.

О.В. – Да, было очень интересно познакомиться с основными идеями этого доклада. Один из ключевых выводов таков: ответом граждан России на внешнее давление и санкции стала общественная консолидация и патриотический подъем. Было четко сказано, что в ходе общественных дискуссий сформировались общие контуры национальной идеи, объединяющей большинство наших людей: Родина, справедливость, свобода. Отмечен существенный рост неформализованной гражданской активности – волонтерство, добровольчество, появление хорошей моды на благотворительность, возрастание активности молодежных движений, социально значимых инициатив некоммерческих организаций. Эти общероссийские тенденции совпадают и с теми процессами, которые мы наблюдаем в общественной жизни нашего региона. Говорилось и о необходимости усиления роли региональных общественных палат в контроле выборов, их участия в формировании корпуса профессиональных независимых наблюдателей. Впервые со всей отчетливостью было сказано, что в нашей стране пока слабо развит общественный контроль за деятельностью законодательных органов власти. Цитирую буквально: «Общественная палата Российской Федерации будет участвовать в мониторинге деятельности избранных депутатов и видит главную задачу в повышении открытости деятельности депутатского корпуса. Задача общественного контроля – «держать в тонусе» власти всех уровней, оценивать эффективность и социальную направленность принимаемых решений».

Р.В. – Были ли острые дискуссии в рамках итогового заседания Общественной палаты РФ?

О.В. – Да, на заседании комиссии по культуре я приняла активное участие в очень острой полемике по поводу соотношения свободы творчества и ответственности деятелей искусства перед обществом. Так получилось, что моим оппонентом стал очень талантливый и любимый многими актер и художественный руководитель театра «Сатирикон», член комиссии по культуре федеральной Общественной палаты Константин Райкин. По существу это было продолжением той дискуссии, начало которой было положено на недавнем заседании Совета по культуре при Президенте Российской Федерации, проходившем при участии Владимира Владимировича Путина. Как вы помните, известные театральные деятели: Константин Райкин, Евгений Миронов и другие – выступили с жалобами, как оказалось, в большинстве случаев беспочвенными, на вмешательство чиновников, общественников, которые, по их словам, неправомерно выступают в роли блюстителей нравственности, против новаторских идей современных театральных деятелей. Константин Аркадьевич продолжил с присущим ему темпераментом развивать эту тему и на заседании комиссии по культуре. В пылу дискуссии прозвучали слова об угрозе цензуры как признаке наступающего тоталитаризма. Мне пришлось парировать: «Цензура коммерческая, довлеющая над репертуарной политикой многих театров, стремящихся угодить низкопробным вкусам, гораздо опаснее и страшнее, чем цензура идеологическая, которая была когда-то в советские времена». Со стороны моих оппонентов прозвучали такие слова: «Толпа не должна указывать художнику». В ответ на это я не могла не напомнить слова Томаса Манна, которые любила цитировать наша незабываемая Жанна Владимировна Виноградова, художественный руководитель областного театра драмы на протяжении двадцати лет: «Театр – это то место, где толпа превращается в народ, а народ в нацию». Говорила я и о том, что нынешние театральные деятели предали забвению великую истину – «искусство принадлежит народу», что впору стало задаваться вопросом не только: «С кем вы, мастера культуры?», но и «Зачем вы, мастера культуры? Для кого вы, мастера культуры?». К кому обращают эти деятели искусства свое творчество, пронизанное принципом: главное – шок и провокация? Почему все меньше остается спектаклей как в столичных, так и в провинциальных театрах, сберегающих, а не извращающих традиции русской театральной классики? Почему театр на наших глазах перестает быть храмом искусства? Почему классики, создавшие славу русской культуры, беззащитны перед их современными интерпретаторами, с их поистине патологической страстью к самовыражению любой ценой в ущерб высоким задачам искусства? Прекрасное и возвышенное вытесняется сегодня ужасным и безобразным. Почему после знакомства с некоторыми современными постановками, в том числе и на рязанской сцене, поставленных с приглашением иногородних, в том числе столичных режиссеров, хочется выразиться словами Есенина: «Напылили кругом. Накопытили. И пропали под дьявольский свист…». А потом критики присуждают таким спектаклям победу в театральных конкурсах. Например, вопиющее искажение есенинского замысла в постановке его повести «Яр» питерскими режиссерами, приглашенными в один из рязанских театров, не помешало присудить ему первое место по итогам театрального сезона. Так называемое «собственное прочтение» классики можно видеть нередко в Рязанском театре драмы. Впору задаться вопросом: не пора ли издать закон об охране классического литературного и театрального наследия? «Шедевр сезона» Константина Райкина «Все оттенки голубого» стоит ли того, чтобы требовать с таким пафосом, с каким он это делает, от государства финансовую поддержку и обвинять государство в некоей вымышленной цензуре? А блестящий по актерскому составу, нашумевший, но крайне сомнительный по нравственному посылу спектакль «Ленкома» «День опричника» в постановке маститого Марка Захарова, рисующий страшное будущее России в жанре самой ужасной антиутопии? Главный редактор «Литературной газеты», член комиссии по культуре Общественной палаты РФ Юрий Поляков подобные позиции некоторых деятелей творческой и медийной сферы называет «отчизнофобией за казенный счет».

Сфера культуры и искусства сегодня – это сфера борьбы идей, борьбы смыслов, борьбы за духовное здоровье и будущее нации. Из этого и следует прежде всего исходить. В этом, в частности, я вижу задачу Общественной палаты Российской Федерации и, конечно же, своей работы в ее составе.

Р.В. – Успехов вам на этой стезе! Спасибо за беседу.

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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