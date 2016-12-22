Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Третья полоса
Общество
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Ими гордится город

Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Лауреаты в номинации «Героизм и мужество» заместитель директора школы №2 Максим Кузин и участковый Валерий Булаев с заместителем главы администрации Касимова Ниной Никитиной
На снимке: Лауреаты в номинации «Героизм и мужество» заместитель директора школы №2 Максим Кузин и участковый Валерий Булаев с заместителем главы администрации Касимова Ниной Никитиной

В Касимове состоялась шестая общественная акция «Народное признание». Церемония награждения лауреатов прошла в теплой дружеской атмосфере в центре культурного развития.

Акция пользуется большой популярностью среди горожан, каждый год этого события в Касимове ждут с нетерпением. Лауреаты определялись путем телефонного голосования. За три дня народного голосования поступило около 15 тысяч звонков. Участниками акции стали как отдельные жители города, отличившиеся в своей профессиональной сфере, спорте, общественной жизни, так и предприятия и организации Касимова.

В этом году награждение лауреатов прошло на приеме главы администрации города. Номинанты акции смогли пообщаться друг с другом за уютными столиками. Высшую награду – знак «Народное признание» – получили 12 лауреатов. Торжественный момент с новоиспеченными номинантами разделили лауреаты прошлых лет.

В номинации «Дружба и братство» касимовцы проголосовали за настоятеля Троицкого храма отца Николая Верховцева. Отец Николай уделяет много времени вопросам межнационального единства, он духовник православной школы, участвует в работе комиссии по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений на территории Касимова.

Предприятия и организации, являющиеся лидерами в экономике, промышленности, социальной сфере и ведущие благотворительную и социальную деятельность, поощряются в номинации «Единство и успех». Здесь касимовцы отдали большинство голосов детско-юношеской спортшколе «Лидер» и отделению Прио-Внешторгбанка.

По мнению более чем двух тысяч жителей города, лауреатами акции «Народное признание» в номинации «Признание и уважение» стали Надежда Трофимова, около полувека проработавшая в системе образования, и Евгений Герасимов – директор предприятия «Касимовнеруд», депутат Касимовской городской Думы нескольких созывов.

Юные касимовцы не уступают в успехах старшему поколению. Для них была учреждена специальная номинация «Надежда и опора». В ней лауреатом стала Анастасия Ерикина – ученица школы № 3, участница вокального коллектива «Карамель» Касимовского дворца культуры.

Номинация «Творчество и вдохновение» объединила людей творческих профессий. В этом году знак «Народное признание» вручили преподавателю детской школы искусств Марине Дудкиной и старшему научному сотруднику Касимовского историко-культурного музея-заповедника Веронике Цеменковой.

Музей «Русский самовар» и проект «Соседи» в предыдущие годы становились лауреатами акции в номинации «Гражданская инициатива». В этом же году победителем стал совет отцов школы № 1 за активную помощь образовательному учреждению и подготовку спортивных мероприятий для школьников. Второй лауреат – директор компании «Триника» Тамара Калинина. Именно благодаря ее усилиям в городе ежегодно проходят фестиваль воздушных змеев «Выше радуги», соревнования рыбаков «Ловись, рыбка». Тамара Калинина – организатор многих социальных и культурных проектов.

Несомненно, самой «мужской» стала номинация «Героизм и мужество». В ней традиционно принимают участие представители сильной половины. Лауреатами этого года стали кадровый военный, заместитель директора по безопасности школы №2 им. академика В.Ф. Уткина Максим Кузин. Вместе с ним на сцену поднялся и участковый уполномоченный полиции Валерий Булаев, ставший в 2013 году победителем регионального этапа Всероссийского конкурса «Народный участ­ковый».

Инициатор проекта и его руководитель, заместитель главы администрации города Нина Никитина вместе с поздравлениями лауреатам выразила слова благодарности тем, кто помог сделать этот день праздничным.

Всего за пять лет существования акции «Народное признание» ее лауреатами стали 46 касимовцев и 10 организаций города.

Фото со страницы центра культурного
развития города Касимова в соцсети «ВКонтакте»

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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