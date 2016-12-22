Сочи встретит активных

175 рязанцев смогут принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Об этом сообщили на заседании Координационного совета по работе со студенческой молодежью, действующего при министерстве молодежной политики физической культуры и спорта области.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 15 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. В нем примут участие 20 тысяч человек из 150 стран. На фестивале будет реализована уникальная образовательная и дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня, пройдут творческие мастерские. В программе фестиваля – уличные танцы, пробежки, сдача норм ГТО, экстрим-парк, музыкальные субкультуры. Будет представлено многообразие граней российской культуры: балет, ледовое шоу, кинофестиваль, джазовый фестиваль, цирковое представление.

Участниками фестиваля могут стать молодые люди от 18 до 35 лет с активной жизненной позицией: лидеры молодежных НКО, студенческого самоуправления, спортивных клубов, молодые журналисты, ученые, предприниматели, преподаватели, творческая молодежь (музыканты, писатели, художники, режиссеры и т.д.) Для иностранных участников будет организован безвизовый въезд в Россию. Для регистрации на фестиваль нужно заполнить анкету на АИС «Молодежь России» и на сайте russia2017.com.

Питание, проживание в гостинице, доступ на все образовательные культурные и спортивные площадки будут бесплатными. От Рязанской области в фестивале могут принять участие 175 активистов и 70 волонтеров. Итоги отбора будут известны в апреле 2017 года.

На заседании также обсудили реализацию программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и празднование Дня российского студенчества в январе будущего года. На этот раз Татьянин день пройдет на территории Рязанского десантного училища имени Маргелова. Традиционно разыграют кубок Университета, пройдут забег Татьян, соревнование университетских команд, студенты покажут творческие номера.