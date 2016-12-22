Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Третья полоса
Общество
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Сочи встретит активных

175 рязанцев смогут принять участие в XIX Всемирном фестивале молодежи и студентов

Об этом сообщили на заседании Координационного совета по работе со студенческой молодежью, действующего при министерстве молодежной политики физической культуры и спорта области.

XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов пройдет с 15 по 22 октября 2017 года в городе Сочи. В нем примут участие 20 тысяч человек из 150 стран. На фестивале будет реализована уникальная образовательная и дискуссионная программа с участием профессионалов мирового уровня, пройдут творческие мастерские. В программе фестиваля – уличные танцы, пробежки, сдача норм ГТО, экстрим-парк, музыкальные субкультуры. Будет представлено многообразие граней российской культуры: балет, ледовое шоу, кинофестиваль, джазовый фестиваль, цирковое представление.

Участниками фестиваля могут стать молодые люди от 18 до 35 лет с активной жизненной позицией: лидеры молодежных НКО, студенческого самоуправления, спортивных клубов, молодые журналисты, ученые, предприниматели, преподаватели, творческая молодежь (музыканты, писатели, художники, режиссеры и т.д.) Для иностранных участников будет организован безвизовый въезд в Россию. Для регистрации на фестиваль нужно заполнить анкету на АИС «Молодежь России» и на сайте russia2017.com.

Питание, проживание в гостинице, доступ на все образовательные культурные и спортивные площадки будут бесплатными. От Рязанской области в фестивале могут принять участие 175 активистов и 70 волонтеров. Итоги отбора будут известны в апреле 2017 года.

На заседании также обсудили реализацию программы поддержки и развития студенческого творчества «Российская студенческая весна» и празднование Дня российского студенчества в январе будущего года. На этот раз Татьянин день пройдет на территории Рязанского десантного училища имени Маргелова. Традиционно разыграют кубок Университета, пройдут забег Татьян, соревнование университетских команд, студенты покажут творческие номера.

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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Ольга Трубушкина
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