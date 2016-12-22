Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Третья полоса
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Ставьте лайк и подписывайтесь

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Сегодня все больше школьников проводят свое свободное время на просторах Интернета. Однако лишь присутствие и общение в социальных сетях многим из них теперь уже не так интересно. Куда интереснее вести собственный видеоблог. Согласитесь, что здесь тебе – и простор для полета творческой мысли, и отличная возможность проявить актерский талант и продемонстрировать остроумие.

Конечно, далеко не все ролики хорошо сделаны и несут хоть какую-то смысловую нагрузку, но и познавательных, и действительно любопытных видео, снятых детьми, на YouTube найдется достаточно.

Несколько одноклассников моей дочери ведут видеоблоги. Выставляют новые ролики они регулярно. Зачастую рассказывают о сущей ерунде, но делают это с неподдельным воодушевлением и пока еще детской непосредственностью. Признаюсь честно, почти всегда хочется досмотреть до конца, и не только потому, что этих ребят знаю лично. Мне кажется, что таким образом – через смех, позерство, где-то даже излишнее кривляние – они пытаются сказать о том, что их волнует именно сейчас, в десять лет. Через год, даже полгода все может измениться – и интересы, и взгляды. Думается, что нам, взрослым, важно вовремя уловить и правильно понять эти перемены...

Вместе с тем, как и на любое социальное явление, на детское блогерство нельзя смотреть однобоко. Никак не утихают споры о том, насколько полезно, целесообразно и безопасно данное, ставшее таким трендовым в школьной среде, увлечение. По мнению некоторых экспертов, для юных видеоблогеров существует риск заработать виртуальную зависимость. Это чревато тем, что со временем реальная жизнь для них может отойти на второй план. Нередко критика звучит и в адрес родителей за то, что те слишком длительное время позволяют детям пользоваться смартфонами, планшетами, компьютерами, не ограничивая своим чадам доступ к интернет-ресурсам.

Многие психологи с неохотой берутся анализировать сложный и запутанный мир детского контента на YouTube, считая ролики, сделанные ребятами, информационным мусором, в котором нет смысла разбираться.

Не все так просто. Дети сейчас весьма прагматичны. Винить их в этом не совсем правильно, ведь они копируют поведение взрослых, только утрированно. Таково веяние времени – информационные технологии берут свое.

Слушая рассказы известных видеоблогеров, мальчишки и девчонки начинают верить, что совсем не обязательно получать образование и в будущем искать работу, а можно просто сидеть дома, снимать видео и получать сказочные прибыли. Родители одного из наших одноклассников говорят, что готовы всячески поддерживать сына в его творческих начинаниях, но при этом внушают ему, что съемки востребованных, развлекательных, качественных роликов на самом деле – большой труд. Для этого требуется природное обаяние и остроумие, большая начитанность и эрудиция, отличное владение навыками видеосъемки. Для получения баснословных доходов следует расширять кругозор, получать хорошее образование и ни в коем случае не халтурить.

Дети и подростки – самая юная и очень активная часть пользователей Интернета. Безусловно, школьник может заработать на YouTube – при условии усиленной творческой работы над своими видео. Уверена, что родителям следует быть в курсе того, чем занимается ребенок, не пускать все на самотек – и не просто контролировать, а, если требуется, помогать и поддерживать. Ведь умение зарабатывать деньги с раннего возраста – очень полезное качество для будущей взрослой жизни.

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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