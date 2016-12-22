Соглашение подписано

Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год

Губернатор Олег Ковалев, председатель областного Союза организаций проф­союзов Инна Калашникова и президент Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий Владимир Кутенцын подписали трехстороннее соглашение о минимальной заработной плате в Рязанской области на 2017 год.

Глава региона подчеркнул, что размер минимальной заработной платы, предусмотренный соглашением, ежегодно увеличивается, и в этом году он также превысил федеральные значения.

– Несмотря на все экономические сложности, данная тенденция будет продолжена, все договоренности исполнены, – сказал губернатор.

Подписанный документ позволит с 1 января 2017 года повысить минимальный размер заработной платы сотрудникам внебюджетной сферы на 13,3% по отношению к действующему уровню. Соглашение также предусматривает повторное увеличение минимального размера зарплаты для этой категории работников с 1 июля будущего года. Таким образом, повышение регионального МРОТ во внебюджетном секторе экономики со второго полугодия 2017 года составит 26,7%.

– Это весомый показатель, повышение коснется значительной части жителей региона, занятых в организациях частного сектора, предприятиях малого и среднего бизнеса, – отметил Олег Ковалев.

Губернатор также сообщил, что в будущем году продолжится повышение заработной платы работникам бюджетной сферы региона – врачам, учителям, сотрудникам дошкольного и дополнительного профессионального образования, социальных учреждений и учреждений культуры.

– Эта работа будет продолжена в рамках майских указов Президента России, которые в Рязанской области неукоснительно исполняются. Обеспечение достойной оплаты труда жителям региона остается для нас одной из основных задач, важнейшим фактором сохранения социальной стабильности, – сказал глава региона и выразил уверенность в том, что соглашение будет выполнено совместными усилиями региона, профсоюзов и объединения предприятий.

Все цифры трехстороннего соглашения выверены, прошли длительный путь согласований, об этом сказал Владимир Кутенцын.

– История последних лет показывает, что мы на правильном пути, – отметил президент Рязанской ассоциации экономического сотрудничества предприятий.

Повышение минимального размера оплаты труда работникам внебюджетной сферы повлечет за собой увеличение налоговых по­ступлений в бюджет региона, что, в свою очередь, позволит увеличить этот показатель для бюджетников.