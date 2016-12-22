Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Вторая полоса
Общество
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Структурные изменения

Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев

В работе приняли участие главный федеральный инспектор по Рязанской области аппарата Полномочного представителя Президента РФ в ЦФО Владимир Сарафанов, заместитель председателя правительства региона Алексей Тюменев, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители территориальных органов федеральных органов власти, региональных министерств и ведомств.

Открывая заседание, губернатор Олег Ковалев сказал, что меры, предпринятые в регионе по борьбе с коррупционными проявлениями, доказали свою эффективность. В частности, благодаря созданному Центру закупок удалось не только повысить качество закупочных процедур, сэкономить бюджетные средства, но и минимизировать коррупционную составляющую при проведении госзакупок. Глава области отметил также, что в 2016 году была проведена серьезная работа по оптимизации структуры и системы регионального правительства. «Подразделения, осуществляющие контрольные функции, выведены из курирования профильных заместителей председателя правительства. Тем самым мы повысили их самостоятельность, ответственность, а главное – снизили таким образом возможность коррупционных проявлений, увеличили эффективность контрольных органов», – подчеркнул губернатор.

Еще одним важнейшим направлением глава региона назвал широкое привлечение общественности к контрольным мероприятиям. «Активное привлечение жителей области к контролю за проведением капитального ремонта жилых домов, ремонтом дорог дает весомые результаты, – сказал губернатор. – Конструктивное сотрудничество общественных организаций и власти является очень перспективным направлением в антикоррупционной работе, и оно должно развиваться».

В ходе заседания обсуждались результаты работы в 2016 году и определены основные направления деятельности комиссии на 2017 год.

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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