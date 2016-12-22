Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Вторая полоса
Общество
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Молодежь учится управлять

Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области

В заседании приняла участие министр молодежной политики, физической культуры и спорта области Татьяна Пыжонкова. Отмечено активное взаимодействие молодежи в работе общественных советов и комиссий при министерствах. Реализован ряд крупных социально значимых проектов, в числе которых областной форум органов молодежного самоуправления «Мещера», акции «Молодежная дружина XXI века», «Школа будущего историка». Успешно работала «выездная школа» молодежного правительства.

Отдельное внимание на заседании было уделено молодежному проекту по совершенствованию местного самоуправления и развитию инициативного бюджетирования, который получил поддержку правительства региона. Министр молодежной политики, физической культуры и спорта региона Татьяна Пыжонкова отметила большую значимость этой инициативы. Наиболее активным представителям молодежного правительства были вручены награды.

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
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