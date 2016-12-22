Юные инженеры обретут свой дом

В Рязани появится детский технопарк

Губернатор Олег Ковалев провел совещание по вопросам создания в области детского технопарка. В совещании приняли участие заместитель председателя правительства региона Елена Буняшина, руководители профильных министерств.

Губернатор Олег Ковалев отметил, что создание детского технопарка – сейчас крайне актуальная тема. Президент РФ Владимир Путин поставил задачу увеличить количество детей, занимающихся техническим творчеством, к 2020 году в 2-2,5 раза. «В Рязанской области система дополнительного образования развита довольно хорошо, но в основном это учреждения гуманитарной и спортивной направленности. Поэтому сейчас важно сделать акцент на техническом направлении, – сказал Олег Ковалев. – Создание таких технопарков дает возможность развивать у молодежи инженерное и конструкторское мышление, навыки работы в сфере высоких технологий. Именно такой кадровый потенциал востребован в нашем регионе».

На совещании состоялась презентация проекта технопарка «Кванториум «Дружба», который будет открыт в Рязани. По словам министра образования Ольги Щетинкиной, уже разработана и утверждена концепция детского технопарка, а также план мероприятий по реализации проекта в 2017-2019 годах. Определены партнеры технопарка из числа научно-промышленных предприятий, исследовательских организаций и ведущих вузов региона.

Как отметила Ольга Щетинкина, работа над проектом детского технопарка велась в тесном сотрудничестве с Агентством стратегических инициатив. При создании концепции технопарка был проведен анализ промышленного, технического потенциала региона, прошел опрос детей и родителей на предмет их заинтересованности в развитии научно-технического направления дополнительного образования. «Ряд предприятий и организаций реального сектора экономики готовы сотрудничать с детским технопарком, так как они ощущают потребность в квалифицированных технических кадрах и уже оценили преимущества ранней профориентационной работы», – сказала Ольга Щетинкина.

На базе детского технопарка будут реализовываться образовательные программы по пяти направлениям: робототехника и программирование, информатика и информационная безопасность, промышленный дизайн, проектирование и создание беспилотных летательных аппаратов, материаловедение и нанотехнологии. В перспективе количество программ будет увеличено. По словам Ольги Щетинкиной, по каждому направлению определена структура учебной программы, которая предусматривает изучение теории, выполнение практических заданий, разработку проектов по заданию промышленных предприятий с последующим их внедрением на производстве, проведение мастер-классов специалистами предприятий-партнеров, организацию лекций с приглашением ведущих специалистов из научно-исследовательских институтов и лабораторий Москвы и других регионов. Все программы адаптированы с учетом возраста обучающихся. Планируется, что в детском технопарке будут заниматься не менее 800 детей от 7 до 18 лет.

По итогам совещания губернатор Олег Ковалев поручил ускорить реализацию проекта по созданию детского технопарка. «Нужно в 2017 году завершить весь объем работ по созданию технопарка и запустить его, чтобы в последующем заниматься разработкой новых образовательных направлений», – сказал Олег Ковалев. Губернатор отметил необходимость активно привлекать промышленные предприятия региона к сотрудничеству с детским технопарком.