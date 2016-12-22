Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Вторая полоса
Праздник
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22 декабря – День энергетика

Уважаемые работники энергетического комплекса Рязанской области!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня энергетический комплекс Рязанской области надежно обеспечивает жизнедеятельность экономики и социальной сферы, бесперебойно поставляя электроэнергию на промышленные и аграрные предприятия, в школы, детские сады, больницы, клубы, жилые дома.

В регионе активно модернизируется база энергокомплекса, внедряются современные энергосберегающие технологии, которые позволяют рационально использовать энергоресурсы.

Уверен, что профессионализм, добросовестное и ответственное отношение к делу и в дальнейшем позволят рязанским энергетикам успешно решать самые сложные задачи, стоящие перед отраслью.

Желаю всем труженикам энергопредприятий крепкого здоровья, плодотворной работы и новых достижений!

Губернатор Рязанской области
О.И. Ковалев

Уважаемые работники энергетического комплекса Рязанской области!
От имени депутатов областной Думы и себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня энергетический сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей промышленности, сельского хозяйства и во многом влияет на формирование основных финансово-экономических показателей страны, социальное благополучие наших граждан. Труд энергетика требует высочайшего профессионализма, ответственности и дисциплины.

Благодаря вашей каждодневной работе бесперебойно и надежно функционируют предприятия, организации и учреждения, вы несете тепло и свет в каждый дом, способствуете экономической стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Рязанская область по праву гордится такими крупными топливно-энергетическими комплексами, как Рязанская ГРЭС, Ново-Рязанская и Дягилевская ТЭЦ. Для повышения эффективности потенциала отрасли на многих объектах внедряются энергосберегающие технологии, используются альтернативные источники питания, происходит реконструкция и модернизация производства.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли, передающим свой богатый опыт и знания молодому поколению специалистов.

Желаю всем вам крепкого здоровья, радости и оптимизма, достижения поставленных целей!

Председатель Рязанской областной Думы,
секретарь регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
А. В. Фомин

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
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