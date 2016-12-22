Как вырастить экспортера

Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки

Условия санкций для бизнеса – самое время искать новые рынки сбыта и расширять производство. Тезис о реальной пользе от политики импортозамещения руководитель Касимовского центра поддержки предпринимательства – бизнес-инкубатора Ольга Харитонова подтверждает конкретным примером.

Она приехала на региональный форум «Интернационализация малого и среднего бизнеса – эффективность и конкурентоспособность» в Рязань не одна, а с директором ООО «Касимовсетеснасть» Надеждой Свистуновой. Та недавно вышла в финал Национальной премии «Бизнес-Успех» по ЦФО в номинации «Лучший экспортный проект» и представляла свое предприятие в Калуге. Раньше нашей сетевязальной фабрике с зарубежной продукцией конкурировать было сложно. Но сейчас предприятие набирает обороты, перед ним стоит задача расширения производства.

– Раньше северные регионы – Мурманск, Архангельск – оснащались в основном в Норвегии. Сейчас из-за курсовой разницы с нами им работать стало более выгодно. Наши сети, садки активно закупают Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Туркменистан, Беларусь, Прибалтика, ведутся переговоры с Румынией и Гвинеей-Бисау, – рассказывает Надежда Свистунова.

Поддержка подобных предприятий, ориентированных на экспорт, и стала главной темой встречи в конгресс-отеле «Форум».

– Сейчас основная политика государства во внешней торговле – увеличить несырьевой экспорт в зарубежные страны. Наш форум направлен в первую очередь на такую целевую аудиторию, как субъекты малого и среднего бизнеса, потому что в них, как мы считаем, кроется очень большой пул наших возможностей по расширению и увеличению объема экспорта. Малый бизнес наиболее быстро приспосабливается к новым меняющимся условиям, и они могут занимать те ниши, которые сейчас освобождаются, – пояснила министр экономического развития и торговли области Светлана Горячкина.

Сегодня в Рязанской области около 250 предприятий, которые занимаются внешней торговлей – как экспортеров, так и импортеров. Среди малого и среднего бизнеса – 92 субъекта, поставляющих свой товар на экспорт. По словам министра, в этом году за первое полугодие экспорт поставок вырос на 9,4 процента. География поставок увеличилась на 14 стран, сегодня среди торговых партнеров рязанцев – почти сто стран мира.

В то же время выход на зарубежные рынки для бизнеса – процесс непростой, и государство уделяет особое внимание созданию различных инструментов и институтов поддержки. Происходит это и на уровне региона. В прошлом году в Рязанской области стал функционировать Региональный Интегрированный Центр, пришедший на замену созданному ранее Евро Инфо Консультационному Центру. Задачи обеих структур – оказание услуг для малого бизнеса по поиску заграничных партнеров и организация бизнес-миссий в зарубежные страны.

В конце 2014 года правительством области было заключено соглашение с министерством экономического развития и торговли РФ по разработке и утверждению паспортов внешнеэкономической деятельности для предприятий. За два года такие паспорта появились у 17 компаний региона.

В 2015 году на федеральном уровне стартовал новый проект – открылся Российский экспортный центр, который осуществляет поддержку всех экспортеров РФ – как крупного, так и малого бизнеса. Его «единое окно» в Рязанской области в виде регионального Центра поддержки экспорта появится в следующем году.

Форум проходил в течение трех дней. 19 и 20 декабря – на площадках в Касимове, Скопине, Шилове.

Заключительный, третий день начался с пленарного заседания, на котором выступили представители АО «Российский экспортный центр», Союза инновационно-технологических центров России, Рязанской торгово-промышленной палаты. Мастер-классы для участников провели известные российские бизнес-тренеры Глеб Архангельский и Алексей Бабушкин.