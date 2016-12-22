Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
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Общество
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Село ждет молодых

На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли

Вопросы подготовки кадров для сельского хозяйства были актуальными во все времена, но каждая эпоха вносила в процесс свои коррективы. Еще каких – нибудь четверть века назад и более кадровая проблема в хозяйствах решалась за счет обязательного распределения выпускников техникумов и профильного вуза. Теперь распределения нет, и получившие диплом юноши и девушки сами выбирают, где им работать. На село едут пока только 10 процентов освоивших специальности, остальные уходят в другие профессии.

– Это само по себе неплохо, что выпускники агровуза находят себя в других профессиях, – считает заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин. – Но сегодня у региона существует потребность в высококвалифицированных кадрах именно для АПК, а значит, нам необходимо искать пути решения этой проблемы.

Для обсуждения темы в Рязанском агротехнологическом университете собрались руководители профильных направлений министерств труда и занятости населения, образования, сельского хозяйства и продовольствия, представители муниципальной власти и хозяйств области. Собравшиеся провели рабочее совещание по вопросам взаимодействия министерства сельского хозяйства и продовольствия и муниципальных подразделений по управлению агропромышленным комплексом, вели также разговор о взаимодействии с учреждениями среднего профессионального образования аграрного профиля в 2017 году, приняли участие в панельной дискуссии по вопросам подготовки кадров для агропромышленного комплекса.

– Мы сегодня четко себе представляем, что на селе должны работать высококвалифицированные кадры не только по традиционным для АПК профессиям – механизаторы, ветеринары, зоотехники, агрономы, – говорит заместитель председателя правительства Рязанской области Сергей Дудукин. – Агропромышленный комплекс стремительно развивается, поэтому уже остро необходимы специалисты по информационным технологиям, робототехники, грамотные экономисты, менеджеры, способные сделать АПК локомотивом экономики региона. В этом зале мы собрали представителей всех заинтересованных сторон, чтобы понять, куда нам двигаться в вопросах подготовки кадров для села.

Свое видение проблем и перспектив подготовки кадров высказали эксперты: министр труда и занятости населения Рязанской области Юлия Рокотянская, руководитель ООО «Авангард» Георгий Семенович Свид, заместитель министра образования Рязанской области Владимир Усков, ректор Рязанского агротехнологического университета Николай Бышов. Все они сошлись в одном – для успешного развития агропромышленного комплекса региона необходима современная, эффективно действующая системная подготовка высококвалифицированных кадров как со средним специальным, так и с высшим образованием.

В регионе более десятка колледжей и техникумов ежегодно выпускают около 1 тысячи специалистов. По специальности идут работать примерно 10 процентов выпускников, что, кстати, характерно и для агротехнологического университета. В РГАТУ обучается около 5 тысяч студентов, из которых 216 человек – по целевому набору. Рязанский вуз из 54 профильных по стране – на 18-м месте по востребованности, но выпускники не спешат на село и уходят в другие профессии. А те, кто все же решается отправиться на село, выдвигают свои требования.

Среди основных называют работу в перспективном, развивающемся хозяйстве, высокую зарплату и возможность на льготных условиях приобрести жилье. Хозяйств, где эти условия удовлетворяются, в регионе не много. Одно из передовых – ООО «Авангард» Рязанского района, куда специалисты принимаются по конкурсу. Руководитель Георгий Семенович Свид смог создать благоприятные для специалистов условия, значит, и другие при желании смогут, только им в этом надо помочь. Кстати, Георгий Свид считает, что одна из причин низкой привлекательности жизни на селе в том, что СМИ мало и неохотно пропагандируют на телеэкранах и страницах печатных изданий жизнь людей на селе.

В регионе действуют целевые программы, способствующие повышению мотивации заняться после учебы сельским трудом. В основном они касаются молодых специалистов, потребность в которых на сегодняшний день 92 человека. Правда, не все интересуются нормативными документами, облегчающими молодежи жизнь на селе. На совещании приводились примеры того, что порой выпускники только на третьем году работы в хозяйстве вдруг случайно узнавали о том, что им, как молодым специалистам, положены подъемные.

Для повышения мотивации участники совещания предложили активнее проводить профориентационную работу. К ней готов подключиться Рязанский эколого-биологический центр, в котором созданы объединения «Юный фермер», «Юный агроном» и «Юный ветеринар».

Открыта агрошкола, в которой обучаются 43 человека, в основном проживающие в Рязанском, Рыбновском, Захаровском, Старожиловском районах. Учащиеся школ Рязани пока не поняли всех преимуществ освоения будущей перспективной профессии хотя бы на уровне элементарных навыков рядом с домом. Руководство центра вышло с инициативой открыть такие школы и в районах области, но для этого необходимо получить от хозяйств запросы и понять, нужна им такая форма подготовки кадров или нет.

К руководителям хозяйств за поддержкой обратились и руководители учебных заведений. Все-таки возможности бюджета в том, чтобы совершенствовать учебно-материальную базу колледжей и РГАТУ, несколько ограничены. Хозяйства могли бы помочь в предоставлении своих ресурсов. В качестве примера назвали взаимодействие РГАТУ с «Вакинским Агро», при котором студенты знакомятся с работой роботизированных доильных комплексов не по учебникам, а в реальной обстановке. Перспективы появления в регионе подобных мощных перерабатывающих предприятий губернатор Олег Ковалев планирует обсудить сегодня в региональном министерстве сельского хозяйства и продовольствия.

По словам заместителя председателя правительства Рязанской области Сергея Дудукина, разговор о подготовке кадров для АПК с участием всех заинтересованных сторон полезен тем, что поможет выработать региональному правительству необходимые меры для успешной и эффективной подготовки кадров, а подобные совещания решено проводить ежегодно.

Цифры и факты

Молодым специалистам предусмотрено выделение из областного бюджета единовременного пособия в размере 86600 рублей и ежемесячного пособия в течение первых трех лет работы в сумме 4330 рублей.

В настоящее время 32 предприятия аграрной отрасли Рязанской области имеют возможность обеспечить жильем специалистов с высшим и средним профессиональным образованием, а 21 предприятие региона готово предоставить жилье для квалифицированных рабочих кадров.

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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