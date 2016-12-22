Областная общественно-политическая газета
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22 декабря 2016 года
№239 (5280)
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22.12.2016
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№239 (5280) |
Первая полоса
Общество
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Время зажигать звезды

Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Автор фото: Александр Королев. На фото: Губернаторские стипендиаты Дина Галкина, Софья Итакаева и Елисей Ильичев
Фото: Александр Королев.
На снимке: Губернаторские стипендиаты Дина Галкина, Софья Итакаева и Елисей Ильичев

Самые активные, изобретательные и творческие школьники области получили именные стипендии губернатора. Торжество по случаю вручения именных стипендий состоялось в региональном правительстве. Награды получили три десятка одаренных юношей и девушек. Всего же в этом году именных стипендий губернатора удостоены порядка ста школьников Рязани и области.

В числе губернаторских стипендиатов – ребята, которые добились значительных успехов, занимаясь научно-техническим и литературно-художественным творчеством, спортом, участвуя в различных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, выступая на сцене.

Приветствуя ребят и их педагогов, губернатор Олег Ковалев сказал, что достигнутые успехи дают отличную основу для будущего.

– Каждый из вас хорошо знает, что для достижения поставленной цели необходимо много и упорно трудиться. Надеюсь, что именные стипендии станут для вас стимулом к дальнейшему самосовершенствованию, а в перспективе – к получению востребованной профессии. А мы, взрослые, будем обязательно поддерживать вас, обеспечивая возможности для реализации способностей и талантов. Уверен, что с такой качественной подготовкой и современными знаниями наши рязанские молодые специалисты будут всегда востребованы в самых различных отраслях экономики и социальной сфере, – напутствовал ребят Олег Ковалев.

Во время своего выступления губернатор подчеркнул: система дополнительного образования области постоянно совершенствуется. Делается это для того, чтобы она не только отвечала требованиям сегодняшнего дня, но и работала на опережение, давая возможность школьникам осваивать азы востребованных, современных профессий. Именно для этого в регионе сейчас создается детский технопарк, где ребята будут изучать нанотехнологии, робототехнику, биоинженерию и другие интереснейшие направления. Это в перспективе даст региону и стране высококлассных специалистов, способных разрабатывать и внедрять отечественные технологии и инновации.

Современное дополнительное образование в целом должно быть профессионально ориентированным. И этому тренду уже следуют многие учреждения, как, например, детско-юношеский центр города Касимова. По словам и.о. директора ДЮЦ Натальи Абрамовой, их центр уже не первый год готовит воспитанников к выбору будущей профессии и планирует активно развивать это направление в дальнейшем. Сегодня в военно-патриотическом клубе «Славяне» детско-юношеского центра ребятам дают широкое представление о профессии военного. Среди выпускников клуба уже есть те, кто учатся в высших военных учебных заведениях. В перспективе, как рассказала Наталья Абрамова, – открытие при центре гвардейской школы и школы спасателя, к проведению занятий в которых будут привлекаться специалисты соответствующих служб.

Со своей будущей профессией уже определилась воспитанница Касимовского детско-юношеского центра Софья Итакаева, отмеченная вчера губернаторской стипендией за успехи в тхэквондо, которым занимается уже восьмой год. Девушка планирует поступать в вуз военно-космического направления и продолжать заниматься тхэквондо. А спорт, по мнению Софьи, дисциплинирует и учит собранности.

Статья опубликована в номере 239 (5280) от 22 декабря 2016 года
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Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
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