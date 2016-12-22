Вести районов

ШАЦК. Журналист из Йошкар-Олы Александр Илисавский прислал в редакцию газеты «На земле шацкой» имена девяти воинов-рязанцев, умерших в годы Великой Отечественной войны в госпиталях от ран и болезней. Среди них и шатчанин Григорий Дмитриевич Ревин, 1909 года рождения. Захоронения нашли на Марковском кладбище Йошкар-Олы поисковики из отряда «Демос» под руководством командира Дмитрия Шипунова. Раньше Ревин официально числился в списках пропавших без вести. Благодаря благородному труду поискового отряда «Демос» он выбыл из этих списков, теперь его имя увековечено на мраморной плите мемориала, установленного на Марковском кладбище в далекой от его малой родины Йошкар-Оле.

ЕРМИШЬ. На сцене Ермишинского районного Дома культуры с концертом «Развернись, душа!» выступил народный артист России Игорь Шипков – гармонист «золотой десятки» Геннадия Заволокина. В его концертной программе участвовал солист Павел Кондрашов.

ПРОНСК. Пронский краеведческий музей открыл выставки, посвященные истории празднования Нового года: «История новогодней игрушки СССР», на которой представлены елочки, игрушки, бусы, гирлянды 1950-1980-х годов и «Ретроелка – 2017». Гости, особенно совсем юные, в игровой познавательной форме получают сведения о возникновении игрушки в СССР, ее изменении и усовершенствовании на протяжении 1927-1990 годов. Благодаря этим игрушкам можно в буквальном смысле изучить историю страны.

САРАИ. Военно-патриотический музей Сараевской средней школы на днях пополнился новыми экспонатами времен Великой Отечественной войны. В посылке, отправленной поисковым отрядом «Рейд», прибыли предметы, найденные на месте боя лыжного батальона 29-й стрелковой гвардейской дивизии в 1941 году на подступах к Москве: у деревни Лескино под городом Гжатском, ныне Гагариным. В этом батальоне воевали 16 рязанцев, среди них и два уроженца Сараевского района – Андрей Хабаров и Дмитрий Овчинников. Среди экспонатов – диск от ППШ, саперная лопатка, штык, осколок гранаты, патроны, гильзы, наушник от телефонного аппарата, линза от бинокля, эмалированные кружки, солдатский медальон (пустой), советские монеты. Лыжный батальон в ходе боев за Москву потерял почти весь состав – 250 человек.

МИХАЙЛОВ. Подведены итоги областного смотра-конкурса детских и молодежных общественных объединений. В этом году на конкурс было подано 20 заявок. В номинации «Лучшая местная общественная организация» обладателем Гран-при стала михайловская районная детская общественная организация «Союз».

СПАС-КЛЕПИКИ. В торговом доме «Барс» в Спас-Клепиках в рамках ежегодной благотворительной акции «Подари детям праздник» волонтеры детской общественной организации «Лист» собрали три тележки со сладостями и игрушками для детей, оставшихся без родителей. Традиционная елка, украшенная фотографиями детишек от 2 до 10 лет, стояла в самом центре холла торгового дома. Многие покупатели, посетившие в этот день супермаркет, отозвались на добрый призыв волонтеров и активно приняли участие в акции. Желающие подходили и выбирали фотографии детишек и шли в магазин, чтобы подобрать подходящий подарок. Некоторые приносили даже не по два, а по три, четыре подарка.