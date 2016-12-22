В Рязанской области сгорел дом и хозпостройка

Как сообщает сайт главного управления МЧС России по области, сегодня в 01.25на пульт дежурного «01» поступило сообщение о пожаре в селе Матвеевское Сасовского района. В пожаре уничтожен жилой деревянный дом и деревянная хозяйственная постройка. Люди не пострадали. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжал 1 пожарный автомобиль,3 человека личного состава Государственной противопожарной службы, 1 пожарный автомобиль,3 человека добровольной пожарной команды.