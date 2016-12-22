Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем энергетика

Уважаемые работники энергетического комплекса Рязанской области! Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сегодня энергетический комплекс Рязанской области надежно обеспечивает жизнедеятельность экономики и социальной сферы, бесперебойно поставляя электроэнергию на промышленные и аграрные предприятия, в школы, детские сады, больницы, клубы, в жилые дома.

В регионе активно модернизируется база энергокомплекса, внедряются современные энергосберегающие технологии, которые позволяют рационально использовать энергоресурсы.

Уверен, что профессионализм, добросовестное и ответственное отношение к делу и в дальнейшем позволят рязанским энергетикам успешно решать самые сложные задачи, стоящие перед отраслью.

Желаю всем тружениками энергопредприятий крепкого здоровья, плодотворной работы и новых достижений!