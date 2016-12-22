Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию

Как сообщает сайт администрации города, в связи с проведением работ по опиловке аварийных деревьев завтра с 9.30 до 16.00 будет отключена электроэнергия в поселке Соколовка по следующим адресам:

- ул. 1-ый Лесной пр-д, д. с 4 по 12/37;

- ул. 2-ой Лесной пр-д, д. 3, д. 5, д. 7, д. 9, д. с 12 по 22, д. 24, д. 26, д. 29;

- ул. 1-ый Лесной тупик, д. с 23 по 42;

- ул. 2-ой Лесной тупик, д. с 22 по 59;

- ул. Громова, д. с 25 по 56/44;

- ул. Добролюбова, д. 27/12, д. 45/18, д. 47/23, д. 51/34, д. 53/31, д. 55, д. 57/44, д. 59/45, д. 60, д. 61, д. 62/25, д. 64, д. 66, д. 68/33, д. 70, д. 72/46.