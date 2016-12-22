Два пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области

Пожар произошел вчера днем в селе Тимошкино Шиловского района, сообщает сайт главного управления МЧС России по области. Информация о пожаре поступила на пульт дежурного «01» вчера в 14.07. Жилой дом поврежден огнем. Пострадавших нет. Причина пожара и ущерб устанавливаются. На пожар выезжали 2 пожарных автомобиля, 5 человек личного состава Государственной противопожарной службы, 4 человека добровольной пожарной дружины.