Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства

С января по ноябрь органы прокуратуры области выявили и пресекли 28 801 нарушение закона. Как сообщает сайт прокуратуры Рязанской области, при этом 16 347 нарушений выявили в ходе правозащитной деятельности. Прокуроры опротестовали 1 138 незаконных правовых актов, внесли 3 613 представлений об устранении нарушений, в суды различного уровня направили 3 771 заявление.