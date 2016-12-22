За 11 месяцев сотрудники правоохранительных органов Рязанской области допустили более 10 тысяч нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях

Как сообщает сайт прокуратуры области, в январе – ноябре органы прокуратуры на досудебной стадии уголовного судопроизводства выявили и пресекли 10 203 нарушения закона, допущенных правоохранительными органами при приёме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях. В прошлом году такой показатель составил 9522 нарушения.

Было отменено 7 669 незаконных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел (в 2015- 6947). По материалам, направленным прокурорами для решения вопроса об уголовном преследовании, возбуждено 199 уголовных дел.