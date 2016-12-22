В Рязани полицейские раскрыли кражу

Как сообщает сайт УМВД России по области, в полицию обратился рязанец, который сообщил, что поздно ночью у него отобрали сотовый телефон. Выяснилось, что преступление было совершено у кафе, расположенного на окраине Рязани. Между мужчиной, отдыхающим в развлекательном заведении, и другими посетителями возник конфликт. В результате у кафе произошла потасовка, в которой у пострадавшего отобрали телефон. В описании злоумышленника полицейские узнали 29-летнего рязанца, которого ранее дважды привлекали к уголовной ответственности. Мужчину разыскали и задержали. Похищенный мобильник у него изъяли.

Возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 УК РФ.