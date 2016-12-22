Рязанские студенты засветились на региональном фестивале

В областном центре прошел студенческий фестиваль «Засветись»

Как сообщает сайт УМВД России по области. в нем приняли участие учащиеся высших и специальных учебных заведений региона. Количество команд-участников насчитывало более десятка. Организаторы фестиваля старались привлечь внимание граждан, в первую очередь молодежи, к необходимости использования световозвращающих элементов на одежде. Тему светоотражателей обыграли всевозможными номерами, среди которых танцевальные номера в стиле брейк-данс, песни, частушки и дефиле.

В завершении участники и зрители сделали массу фото, лучшие из которых они разместили в соцсетях с хэштегом #Засветись62. Участники фестиваля получили награды Госавтоинспекции Рязанской области, а также Военной автомобильной инспекции.

Фестиваль «Засветись» в Рязани проводился впервые. Теперь его решено сделать традиционным.