Школьникам Рязани перед новогодними каникулами напомнят о правилах поведения на железной дороге

Как сообщает пресс-служба Московской железной дороги,в Рязани накануне зимних каникул в школе №28 железнодорожники вместе с сотрудниками полиции расскажут ученикам начальных классов о том, как вести себя на железной дороге.

Чтобы дети лучше усвоили информацию, правила безопасного поведения им напомнят с помощью конкурсов и специальных игр. Кроме того, сотрудники полиции и железной дороги подготовили для детишек костюмированное представление – о том, что можно делать на железной дороге, а что нельзя, им расскажет Дед Мороз. Школьникам вручат специальные памятки, разработанные компанией ОАО "РЖД" и адаптированные специально для детей, чтобы они как можно лучше усвоили правила: брошюры, раскраски и закладки, где отображены элементарные правила поведения. Также во время урока безопасности будут подведены итоги конкурса рисунков, посвященного безопасности, и маленьких горожан, чьи работы заняли призовые места, наградят подарками.

Урок безопасности пройдет в рамках акции "Дети и безопасность", которую в преддверии новогодних праздников и зимних каникул проводит компания ОАО "РЖД", и акции "Полицейский Дед Мороз", организованной МВД.