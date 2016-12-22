В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Заседание региональной комиссии по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года прошло в министерстве сельского хозяйства и продовольствия области.

Собравшихся приветствовал первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия региона Борис Шемякин, в работе приняли участие министр по делам территориальных образований и общественных объединений Рязанской области Антон Астафьев и руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Рязанской области Елена Нюнина.

По словам Бориса Шемякина перепись на территории региона прошла успешно. Ее результаты помогут еще раз оценить работу пороведенную на селе за последние 10 лет и станут основой для формирования региональной аграрной политики на долгосрочную перспективу.

В результате работы переписчиков на местах удалось собрать подробные данные о 285 тысячах объектов. В их числе – 356 сельхозорганизаций, порядка 2300 крестьянско-фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей, более 274 тысяч личных подсобных хозяйств, 629 садоводческих некоммерческих объединений граждан. В настоящее время ведется автоматизированная обработка опросных листов, общие данные и финальные результаты переписи на всероссийском уровне будут опубликованы к концу 2018 года.