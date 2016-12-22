Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты»

Церемония награждения прошла в областной библиотеке имени Горького. 15 финалистов получили дипломы и памятные подарки. Конкурс «Профессия мечты» проводится по инициативе министерства печати и массовых коммуникаций Рязанской области в третий раз.

Участниками конкурса стали школьники и студенты сузов. Они должны были рассказать о себе и будущей профессии интернет-пользователям, которые и определяли победителя во время голосования. Финалисты выбрали специальности актрисы, повара-кондитера, следователя, машиниста локомотива и др. Но самой необычной, привлекшей внимание зрителей и набравшей большинство голосов стала профессия геймдизайнера, которую для себя выбрала ученица 9 класса школы № 14 г. Рязани Василиса Короткова. Определилась с выбором девушка перед участием в конкурсе. Она всегда любила играть в компьютерные игры и решила, что специальность геймдизайнера будет лучшим вариантом.

Участники второго этапа конкурса получили возможность попробовать себя в выбранной работе и стать героями сюжетов «Один день в профессии» на канале ТКР. Василиса побывала в бизнес-инкубаторе Рязанского радиотехнического университета. После знакомства с профессионалами в этой сфере и победе в конкурсе осуществление мечты стало более реальным для Василисы. В качестве приза за первое место она получила «Сертификат мечты», который дает возможность получения дополнительных навыков, необходимых для получения профессии.