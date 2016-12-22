В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну

Виктор Арамович Адоян – спортсмен, тренер, арбитр. Виктор Арамович – почетный мастер спорта, заслуженный тренер России, многие годы выступал за Рязанский клуб ОСОАВИАХИМ.

В 1958 году он стал чемпионом СССР в мотокроссе, а в 1968 году выиграл чемпионат Советского Союза в мотомногоборье. Позже неоднократно становился призером чемпионатов СССР. На протяжении многих лет Виктор Арамович был организатором, победителем, участником, а затем директором и главным арбитром межобластного мотокросса памяти Героя Советского Союза Федора Полетаева.

Параллельно с организацией соревнований Адоян воспитывал учеников. Многие пришли на церемонию открытия памятной доски – Святослав Ястребов, Николай Пронин, Григорий Шулик. Все они – неоднократные чемпионы страны. Григорий Шулик – воспитанник Рязанского автоклуба ДОСААФ, мастер спорта международного класса, заслуженный тренер России, многократный чемпион России и СССР по мотоспорту, обладатель золотых и серебряных наград на этапах чемпионатов Европы и на командных чемпионатах мира. Сейчас Григорий Иванович проживает в Москве и преподает в Российском государственном университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма. Он искренне поблагодарил рязанцев за сохранение памяти о любимом учителе.

Инициатором открытия памятной доски стал руководитель региональной организации ДОСААФ России Рязанской области Николай Рудаков. Посетила церемонию и заместитель председателя правительства области Елена Буняшина.

По ее словам, Виктор Адоян хорошо понимал, что его спортивные победы во имя страны помогают людям, особенно молодежи, видеть перспективу. Это очень важно, потому что молодежь продолжила его дело, и вчерашние чемпионы сегодня уже тренеры. Теперь они воспитывают победителей и продолжают начатое учителем дело.