О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли

Сайт правительства области сообщает, что регион посетил региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер. Его деловая поездка прошла в рамках взаимодействия между Правительством Рязанской области и Посольством Германии в РФ.

Прошла Фредерика Клаустермайера с представителями министерства экономического развития и торговли области, в ходе которой немецкому дипломату рассказали об экономическом и инвестиционном потенциале региона и перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией.

Фредерик Клаустермайер ознакомился с работой медицинского диализного центра, построенного в Рязани в рамках инвестиционного проекта германской компанией «Fresenius Medical Care GmbH» при поддержке Посольства ФРГ в России. Он также посетил Рязанский государственный университет имени С.А. Есенина, где обсудил с руководством вуза и профессорско-преподавательским составом института иностранных языков вопросы подготовки специалистов в рамках межвузовского взаимодействия. Дипломат побывал на уроке немецкого языка в одном из старших классов лицея №4 г. Рязани, высоко оценив уровень знаний учащихся. Кроме того, Фредерик Клаустермайер ознакомился с возможностями немецко-французского читального зала областной научной библиотеки имени Горького и гостинично-ресторанного комплекса «Старый город», который является одним из объектов туристического кластера, создаваемого в Рязанской области. Представитель Посольства отметил, что комплекс соответствует лучшим европейским стандартам и очень привлекателен для туристов, в том числе из Германии.