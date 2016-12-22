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22.12.2016
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Общество
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Рязанская облдума завершила осеннюю сессию

В четверг, 22 декабря, состоялось заключительное заседание осенней сессии областной Думы. После рассмотрения вопросов повестки дня председатель заксобрания Аркадий Фомин подвел краткие итоги полугодия.

За осеннюю сессию, отметил он, принято 42 закона, 183 постановления. Одним из центральных вопросов стало рассмотрение законопроекта «Об областном бюджете на 2017 и плановый период 2018 и 2019 годов». Депутаты работали над ним совместно с региональным правительством, министерствами, общественностью. «Традиционно бюджет сохраняет социальную направленность: 76 процентов всех расходов в 2017 году носят социальный характер», – подчеркнул Аркадий Фомин.

Спикер облдумы также особо выделил Закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области» – по сути, кодекс законов, принятия которого ждали многие жители региона. «Мы сделали это, прежде всего, для удобства людей, получающих специальную поддержку из областного бюджета, которых сегодня у нас в регионе насчитывается порядка 180 тысяч человек», – обратил внимание Аркадий Фомин.

За осеннюю сессию парламентарии приняли также базовые законы экономической направленности – «О стратегическом планировании в Рязанской области» и «О регулировании отдельных отношений в сфере промышленной политики в Рязанской области». Были приняты важные изменения в закон о проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, позволившие формировать реестр квалифицированных подрядных организаций.

В планах работы регионального парламента на весеннюю сессию – участие в формировании нового состава Общественной палаты области, назначение аудиторов Контрольно-счетной палаты региона, разработка положения об Общественном совете при Рязанской областной Думе.

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