На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали

Ими стали четыре сильнейших коллектива, которые в полуфинальных поединках продолжили спор за награды. «Езиды» довольно легко переиграли команду «Доступное жилье» – 6:2. Этот результат можно было предсказать: такие известные на Рязанщине футболисты, как Анатолий Андрианов, Иарзани Сафоян, Александр Аникушин и Антон Шкапов, в мастерстве заметно превосходят соперников. По напряженности второй полуфинал отличался от первого: инициатива переходила от одной команды к другой. Поначалу лучше смотрелась «Нива», она вела – 2:0. «АМКА» сумела переломить ход поединка в свою пользу и сравняла результат. При счете 4:4 были назначены дополнительные пятиминутки. Первая завершилась ничьей – 5:5, во второй «АМКА» добилась победы – 6:5.

В итоге определились претенденты на медали турнира. В ближайшее воскресенье, 25 декабря, в Рязани, в спорткомплексе «Арена Атрон», состоятся решающие, финальные, поединки. В 16.00 начнется матч за «бронзу» между командой «Доступное жилье» и «Нивой», в 17.00 на площадку выйдут участники главного финала – за «золото» поспорят «Езиды» и «АМКА». По окончании состоится торжественное закрытие соревнований, призерам будут вручены награды.