Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина

Рязанская областная Дума на завершающем заседании осенней сессии в четверг, 22 декабря, утвердила Уполномоченным по правам ребенка в регионе Екатерину Мухину, занимавшую этот пост и предыдущий срок.

Кандидатуру Екатерины Мухиной предложила группа депутатов регионального парламента.

– Депутаты знакомы с деятельностью Екатерины Борисовны по ее ежегодным докладам о соблюдении прав, свобод и законных интересов ребенка на территории Рязанской области. Екатерина Борисовна имеет большой опыт и практические навыки, – подчеркнул, представляя кандидатуру, председатель комитета по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Алексей Просянников.

Он добавил, что с просьбой рассмотреть возможность выдвижения Екатерины Мухиной на второй срок «для продолжения обеспечения бесперебойной, системной и эффективной работы по защите прав и законных интересов детей и семей с несовершеннолетними детьми в Рязанской области» обратилась в присланной телеграмме Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

После голосования, в котором депутаты были единодушны, Екатерина Мухина принесла присягу и пообещала оправдать доверие законодателей.