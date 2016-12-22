Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм

Губернатор Олег Ковалев принял участие в завершающем заседании осенней сессии областной Думы в четверг, 22 декабря.

В начале заседания глава региона обратился к депутатам с выступлением, в котором кратко подвел итоги уходящего года, назвав его очень непростым. «У нас были как успехи, так и неудачи. Что-то мы сделали очень хорошо, что-то – просто хорошо, что-то, возможно, и не совсем хорошо», – признал Олег Ковалев. Из успехов он отметил досрочное завершение программы по переселению граждан из аварийного жилого фонда, работу по программе капитального ремонта жилья. Но по-прежнему, по его словам, остаются вопросы по тому, как ведется ремонт дорог, в первую очередь в части устройства обочин, бордюров, систем безопасности. Остаются задачи по благоустройству дворов, улучшению качества работы здравоохранения.

Губернатор обратил внимание, что в 2016 году пришлось работать в условиях жесткой экономии, сократить много неэффективных расходов, но в целом «от этого мы стали сплоченнее». «То, что удалось избежать стагнации и продолжить развитие, – результат наших совместных усилий», – подчеркнул Олег Ковалев.

Глава региона напомнил, что вместе с депутатами разработан пакет законов по поддержке промышленности региона, много сделано для повышения инвестиционной привлекательности области, разработаны преференции и льготы для малого бизнеса. Кроме того, указал он, депутаты взяли на себя важную работу по контролю за проведением капитального ремонта жилых дорог и ремонта дорог, по результатам которого принимались необходимые решения, вплоть до кадровых.

«Я благодарю вас, уважаемые депутаты, за то, что вы приняли хорошо проработанный, качественный бюджет на 2017 год. Не секрет, что бюджет будет напряженным, одним из самых сложных за время моей работы в Рязанской области, однако бездефицитный программный формат дает основания для уверенности, что, работая вместе, системно и целенаправленно, мы сможем его исполнить», – сказал Олег Ковалев. Он добавил, что с принятым бюджетом область может «уверенно» выходить на федеральный уровень и получить значительные суммы из федерального бюджета по тем или иным направлениям.

«Я вижу, насколько профессионально вы работали в 2016 году, и я не мог не прийти и не сказать вам об этом», – завершил свое обращение к парламентариям губернатор.

Председатель областной Думы Аркадий Фомин в свою очередь от имени депутатов поблагодарил главу региона за взаимодействие.