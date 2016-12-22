В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий

Прошло заседание рабочей группы по подготовке и проведению Года экологии в области. В нем принял участие министр Сергей Карабасов. В работе участвовали представители органов исполнительной и законодательной власти региона, территориальных федеральных органов власти, образовательных учреждений.

Как сообщает сайт правительства области, на заседании участник рассмотрели план предстоящих мероприятий, сформированный с учетом инициатив муниципальных образований, природоохранных ведомств, общественных экологических организаций. По словам министра природопользования Рязанской области Сергея Карабасова, в рамках проведения в регионе Года экологии предусмотрено более 500 различных мероприятий, среди которых конференции, форумы, совещания, акции, фестивали и конкурсы.