В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет

В Рязани и области полицейские подразделений по делам несовершеннолетних в ходе ежедневных рейдов проверяют условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет. Стражи правопорядка проверяют, насколько добросовестно родители исполняют свои обязанности, смотрят бытовые условия проживания детей, выявляют и пресекают факты злоупотребления спиртным. В семьях, поставленных на учет, с родителями проводятся профилактические беседы, полицейские напоминают им об ответственности за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Вчера в ходе рейдовых мероприятий по неблагополучным семьям сотрудники полиции нарушений не выявили. В преддверии праздника полицейские вручили детишкам сладкие подарки и пожелали счастливого Нового года.

Также рейдовые мероприятия были направлены на пресечение нарушений «комендантского часа» - ограничения пребывания несовершеннолетних без сопровождения взрослых на улицах и в общественных местах в вечернее и ночное время. Для этого были обследованы улицы городов и населенных пунктов области.

Подобные рейды будут проводиться в Новогоднюю ночь и во все последующие праздничные и выходные дни. За нарушение требований «комендантского часа» к административной ответственности привлекаются родители несовершеннолетнего, который в позднее время оказался вне дома.

В предновогодние дни сотрудники полиции Рязанской области работают в усиленном режиме. Рейдовые мероприятия продолжаются.