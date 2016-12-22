Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства

Как прозвучало на совещании, прошедшем в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, животноводство региона позволяет полностью обеспечивать потребности населения в молочных продуктах. Имея собственную переработку, область является стабильным поставщиком сырья для крупных молочных компаний других регионов.

На сегодняшний день молочным скотоводством занимаются 110 сельскохозяйственных предприятий. Уровень организации отрасли в них различный, имеются хозяйства с небольшим поголовьем и невысоким надоем от одной коровы. Лидеры в производстве молока получают надои более 9000 кг, а валовое производство доходит до 27 тыс. тонн. Причем такие показатели достигнуты как на импортном, так и на отечественном поголовье.

Стабильно работают новые комплексы Александро-Невского, Захаровского, Касимовского, Пителинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Старожиловского, Чучковского районов. В ООО «Победа» Захаровского района ведется строительство современного животноводческого комплекса на 1195 голов дойных коров с беспривязным содержанием. Губернатор Олег Ковалев обратил внимание руководителей на то, что сегодня хозяйства должны обеспечивать качество работы с животными, снижать себестоимость и повышать рентабельность молочного производства. А сделать это можно лишь в добротных животноводческих помещениях, оснащенных современным технологическим оборудованием, желательно при них же организовать переработку продукции, чтобы не тратить средства на транспортировку. Помощь в приобретении оборудования для переработки будет оказываться на основе лизинговых отношений.

Отдельная тема – племенное скотоводство. Племенная база области в молочном скотоводстве развита на высоком уровне и представлена 19 хозяйствами: 3 племенных завода и 16 племрепродукторов. Работает организация по искусственному осеменению крупного рогатого скота, лаборатория иммуногенетической экспертизы, лаборатория контроля качества молока.

Руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид среди проблем выделил две наиболее важные, на его взгляд, – кадры для отрасли и воспроизводство стада. Многие хотели бы приобрести качественный молодняк, но надо еще поездить по стране, чтобы найти здоровых телят или молодых свинок. Юрию Сандину, например, это удается с трудом. По его мнению, наличие качественного молодняка для продажи – общероссийская проблема.

В период санкций нужно рассчитывать на собственные возможности, и руководители предложили губернатору создать общероссийский банк данных по молодняку, чтобы не растрачивать средства на поездки по стране. Что касается субсидирования отрасли, то областной бюджет оставил его на уровне прошлого года, а федеральный пока дает немножко меньше, но при увеличении доходной части ситуация может поправиться.