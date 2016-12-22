Областная общественно-политическая газета
21:42 МСК
Четверг
22 декабря 2016 года
№239 (5280)
Яндекс.ПогодаПикс
ОбществоВластьЭкономика70 лет ПобедыКультураВести районовСпортЗдоровьеТуризмАнонсыПроисшествия РВ ТВ RSS
Строитель
Общество
Лесные вести
Промышленный вестник
Видео
Кинозал
Подписка на PDF-версию | Войти
Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора В Рязани отметили День энергетика В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты» Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»В Рязанской области объявлено метеопредупреждениеВ Рязани для «Театральной России» ищут новое место С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее Рязанская облдума завершила осеннюю сессию В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну В Рязани сгорел автомобиль В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий
Главная страница / Новости Рязани и области
22.12.2016
Просмотров: 91
Версия для печати

Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства

Как прозвучало на совещании, прошедшем в министерстве сельского хозяйства и продовольствия, животноводство региона позволяет полностью обеспечивать потребности населения в молочных продуктах. Имея собственную переработку, область является стабильным поставщиком сырья для крупных молочных компаний других регионов.

На сегодняшний день молочным скотоводством занимаются 110 сельскохозяйственных предприятий. Уровень организации отрасли в них различный, имеются хозяйства с небольшим поголовьем и невысоким надоем от одной коровы. Лидеры в производстве молока получают надои более 9000 кг, а валовое производство доходит до 27 тыс. тонн. Причем такие показатели достигнуты как на импортном, так и на отечественном поголовье.

Стабильно работают новые комплексы Александро-Невского, Захаровского, Касимовского, Пителинского, Пронского, Рыбновского, Ряжского, Рязанского, Старожиловского, Чучковского районов. В ООО «Победа» Захаровского района ведется строительство современного животноводческого комплекса на 1195 голов дойных коров с беспривязным содержанием. Губернатор Олег Ковалев обратил внимание руководителей на то, что сегодня хозяйства должны обеспечивать качество работы с животными, снижать себестоимость и повышать рентабельность молочного производства. А сделать это можно лишь в добротных животноводческих помещениях, оснащенных современным технологическим оборудованием, желательно при них же организовать переработку продукции, чтобы не тратить средства на транспортировку. Помощь в приобретении оборудования для переработки будет оказываться на основе лизинговых отношений.

Отдельная тема – племенное скотоводство. Племенная база области в молочном скотоводстве развита на высоком уровне и представлена 19 хозяйствами: 3 племенных завода и 16 племрепродукторов. Работает организация по искусственному осеменению крупного рогатого скота, лаборатория иммуногенетической экспертизы, лаборатория контроля качества молока.

Руководитель ООО «Авангард» Георгий Свид среди проблем выделил две наиболее важные, на его взгляд, – кадры для отрасли и воспроизводство стада. Многие хотели бы приобрести качественный молодняк, но надо еще поездить по стране, чтобы найти здоровых телят или молодых свинок. Юрию Сандину, например, это удается с трудом. По его мнению, наличие качественного молодняка для продажи – общероссийская проблема.

В период санкций нужно рассчитывать на собственные возможности, и руководители предложили губернатору создать общероссийский банк данных по молодняку, чтобы не растрачивать средства на поездки по стране. Что касается субсидирования отрасли, то областной бюджет оставил его на уровне прошлого года, а федеральный пока дает немножко меньше, но при увеличении доходной части ситуация может поправиться.

Подпишись на «Рязанские ведомости» на период до конца активной подписной кампании на I полугодие 2017 года! Сервис подписки на бумажную версию газеты предоставлен Выпиши.ру
Читайте сегодня в ленте новостей:
19:14
Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года
18:58
Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде
18:56
В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона
18:47
Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора
18:27
С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее
18:23
Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната
18:22
В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города
17:47
Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»
17:46
Губернатор обсудил с руководителями хозяйств положение дел и стратегию развития молочного животноводства
17:44
В Рязани отметили День энергетика
16:15
В Рязани полицейские проверили условия проживания детей в семьях, поставленных на профилактический учет
15:59
В рамках Года экологии в Рязанской области пройдет более 500 мероприятий
15:56
В Рязани для «Театральной России» ищут новое место
15:55
Губернатор поблагодарил депутатов Рязанской облдумы за профессионализм
15:49
Уполномоченным по правам ребенка в Рязанской области вновь стала Екатерина Мухина
15:49
На проходящем в Рязанской области традиционном турнире по мини-футболу памяти братьев Артемьевых определились претенденты на медали
15:40
Рязанская облдума завершила осеннюю сессию
15:32
О перспективах сотрудничества Рязанской области с Германией говорили в ходе встречи региональный уполномоченный Посольства Германии в России Фредерик Клаустермайер и представители регионального министерства экономического развития и торговли
15:12
В Рязани, на здании регионального отделения ДОСААФ России Рязанской области открыли памятную доску Виктору Адояну
14:33
Рязанская школьница – будущий геймдизайнер победила в конкурсе «Профессия мечты»
13:58
В Рязанской области объявлено метеопредупреждение
13:54
В Рязани сгорел автомобиль
12:46
Сотрудники прокуратуры за 11 месяцев этого года в Рязанской области пресекли более 28 тысяч нарушений федерального законодательства
12:26
В Рязанской области подвели предварительные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи
12:20
Завтра по ряду адресов в Рязани отключат электроэнергию
12:11
В Рязанской области сгорел дом и хозпостройка
12:05
Жители ряда домов Рязани остались без холодной воды
11:53
Школьникам Рязани перед новогодними каникулами напомнят о правилах поведения на железной дороге
11:52
За ночь с улиц Рязани вывезли более 1500 кубометров снега
11:42
Рязанские студенты засветились на региональном фестивале
11:25
Движение по проезжей части по ул. Свободы в Рязани (в районе РГУ) полностью восстановят в течение дня
10:36
В Рязани полицейские раскрыли кражу
10:29
За сутки в Рязанской области произошло 36 ДТП
10:28
В Рязанской области «ГАЗ» столкнулся с иномаркой
10:18
За 11 месяцев сотрудники правоохранительных органов Рязанской области допустили более 10 тысяч нарушений при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлениях
09:59
Два пожарных автомобиля тушили возгорание в жилом доме в Рязанской области
09:24
За сутки в Рязанской области зафиксировали 21 преступление и происшествие
09:02
Губернатор Рязанской области Олег Ковалев поздравил жителей региона с Днем энергетика
№ 239 (5280) от
22 декабря 2016
Архив номеров

Сбор средств

Пострадавшим от взрыва бытового газа в Рязани

В свежем номере
Село ждет молодых
На семинаре-совещании обсудили вопросы взаимодействия в подготовке кадров для аграрной отрасли
Время зажигать звезды
Сегодня талантливые дети – завтра классные специалисты
Соглашение подписано
Минимальная зарплата во внебюджетной сфере региона вырастет дважды за год
Структурные изменения
Состоялось заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции в Рязанской области, которое провел губернатор Олег Ковалев
Молодежь учится управлять
Итоги деятельности в текущем году подвели на заседании молодежного правительства области
Юные инженеры обретут свой дом
В Рязани появится детский технопарк
22 декабря – День энергетика
Как вырастить экспортера
Государство поможет предприятиям выходить на зарубежные рынки
Культура и общество: проблема диалога
Новый представитель региона в федеральной Общественной палате рассказывает о своей работе
Ими гордится город
Заслуженные касимовцы отмечены общественными наградами
Самое читаемое
за неделю за месяц за год
Документы
Редакция
Реклама
Подписка
Приемная
Архив номеров
Авторы
Рубрики
Миг поэзии
Кинозал
Контакты

© Рязанская областная газета «Рязанские ведомости», 2001-2016

При использовании материалов сайта активная гиперссылка на сайт «Рязанские ведомости» (rv-ryazan.ru) обязательна.

Сетевое издание (сайт) «Рязанские ведомости» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ 30 декабря 2014 года. Свидетельство Эл № ФС 77-60474.

Учредитель и редакция – ГАУ Редакция областной газеты «Рязанские ведомости». Главный редактор Г.А. Зайцева, шеф-редактор сайта Л.В. Пашинина.

Золотой гонг 2016
К оплате подписки принимаются карты
Система Orphus

Адрес редакции: 390023, г. Рязань, ул. Горького, 14. Телефон: (4912) 21-08-13 (редакция газеты); 25-62-24 (редакция сайта).
Факс: (4912) 21-08-11. Электронная почта: rv@rv-ryazan.ru

Размещение рекламы на сайте и в газете: (4912) 21-00-27; 210027@rv-ryazan.ru