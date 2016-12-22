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22.12.2016
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Общество
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Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»

Автор фото: Димитрий Соколов | Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»
Фото: Димитрий Соколов.

Сегодня к «Елке исполнения желаний», установленной в торговом центре «Премьер» на Московском шоссе, пришел секретарь политсовета регионального отделения партии «Единая Россия», председатель областной Думы Аркадий Фомин. Спикер снял с ели фотографии Андрея и Максима из Мосоловской школы-интерната, прочитал на обратной стороне названия подарков, которые ребята хотели бы получить к Новому году, и отправился за покупками в «Детский мир», расположенный по соседству. Аркадий Фомин приобрел сани с ручным управлением и модель вертолета для Андрея и Максима и передал подарки волонтерам РГУ им. С.А. Есенина, которые и доставят сюрпризы в Мосоловскую школу-интернат.

«Искренне хочется поддержать ребят, которые находятся в непростой жизненной ситуации, доставить им хоть малую толику радости, чтобы они поверили – мечты сбываются, – сказал Аркадий Фомин. – Пусть этот праздник пройдет у них интересно, и они встретят Новый год с приподнятым настроением!»

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