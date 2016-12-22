В Сасове Рязанской области состоялось заседание антитеррористической комиссии города

Одной из главных тем обсуждения стал вопрос обеспечения безопасности в период проведения новогодних праздничных мероприятий на территории муниципального образования. С докладами выступили начальник управления культуры и туризма Татьяна Панферова и начальник сектора управления физической культуры, спорта и молодежной политики Юрий Колдин. Они рассказали о мерах безопасности и намеченных мероприятиях. В новогоднюю ночь 1 января 2017 года, в половине второго ночи, на площади перед МКЦ состоится праздничная программа «С Новым годом, Сасово!», во время которой для горожан и гостей будут выступать артисты самодеятельности и фольклорные коллективы. Накануне Нового года подарком для сасовцев станет шествие Дедов Морозов и сказочных героев, которые проследуют по проспекту Молодцова. Также планируется проведение массовых мероприятий в дни новогодних каникул. Будут работать все спортивные учреждения, в том числе катки, хоккейные коробки и лыжные трассы.

В городской антитеррористической комиссии традиционно принимают участие руководители ОВД, линейного отдела железнодорожной станции Сасово, отдела военного комиссариата, МЧС, здравоохранения, образования и предприятий ЖКХ. Представители всех служб доложили о планируемых мерах безопасности в праздничные дни. Дежурство органов правопорядка и сотрудников здравоохранения, предприятий ЖКХ будет осуществляться в круглосуточном режиме. В период проведения массовых культурных и спортивных мероприятий для обеспечения правопорядка будут привлекаться народные дружинники города Сасова.

По итогам работы комиссии было принято решение о принятии мер по недопущению проявления актов террористической и экстремистской направленностей, а также по реализации всех намеченных мероприятий по безопасности в период проведения массовых праздничных мероприятий.

Подводя итоги заседания, глава администрации Евгения Рубцова попросила всех собравшихся обратить особое внимание на питейные заведения города: кафе и рестораны, в которых будут организовываться праздничные новогодние мероприятия, а также организовать проверку всех семей группы риска на предмет противопожарной безопасности и надлежащего содержания несовершеннолетних детей в период зимних каникул. Провести разъяснительную работу с населением города Сасова о необходимости соблюдения мер безопасности при использовании пиротехнических средств. По возможности пресекать запуск петард во время проведения массовых мероприятий. Практика прошлых лет показывает, что при неосторожном обращении с этими новогодними атрибутами в Сасове уже происходило загорание одежды, пожар в квартире и выбивало стекла у машин.

В этот же день членами комиссии был рассмотрен проект плана работы антитеррористической комиссии в городе Сасове на 2017 год.