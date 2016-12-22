Рязанский губернатор выступил Дедом Морозом для двух воспитанников школы-интерната

В четверг, 22 декабря, губернатор Олег Ковалев стал участником благотворительной акции «Подари детям праздник!».

В традиционной акции, проходящей в регионе уже в седьмой раз, принимают участие Костинская, Мосоловская, Елатомская, Лесно-Конобеевская школы-интернаты и Рязанский дом ребенка, воспитанники которых – это дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также оказавшиеся в трудной жизненной ситуации. Фотографиями этих ребят украшены новогодние ели в торговых центрах Рязани «Атрон», «Премьер», «Виктория Плаза», «Круиз» и «М5Молл». На обратной стороне каждого снимка написано, что ребенок хотел бы получить на главный праздник года. Исполнить детские мечты могут все желающие, приобретя подарок и передав его волонтерам из рязанских вузов, ожидающих «Дедов Морозов» у елочек. В этом году сбор подарков проходит с 12 по 24 декабря.

Губернатор Олег Ковалев принимает участие в акции «Подари детям праздник!» ежегодно. На этот раз он пришел в «Круиз», где собираются сюрпризы для воспитанников Лесно-Конобеевской школы-интерната Шацкого района. Глава региона купил подарки для двух ребят – радиоуправляемую машинку для 12-летнего Саши и планшет для 11-летней Юли, а также подписал им открытки с новогодними пожеланиями «от Деда Мороза по должности». Волонтеры из отряда «Оса» РГРТУ повезут их подросткам уже в эти выходные.

– Когда маленькие мечты детей сбываются, наверное, это самое дорогое для них, что может быть. Поэтому я такие акции поддерживаю и всех, кто имеет такую возможность, призываю обязательно делать подарки детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Это очень важно для зрелости общества, для того, чтобы эти дети росли достойными его членами, – поделился с журналистами Олег Ковалев.

Ежегодно в рамках акции подарки получают около 500 детей.