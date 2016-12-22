С лучшими работами преподавателей ВГИК можно познакомиться в рязанском музее

В художественном музее имени Пожалостина начала работу экспозиция «Художник в пространстве кино». Выставка приурочена к 80-летию художественного факультета Всероссийского государственного института кинематографии имени Герасимова (ВГИК).

Выставка завершает Год российского кино в музее и представляет более 70 произведений киномастеров XX – XXI веков. Это работы ведущих педагогов художественного факультета и факультета анимации и мультимедиа ВГИК.

Традиции академического рисования, которые изначально были заложены в основу образования кинохудожников, – залог высокого международного авторитета школы ВГИК. Самое важное в работе факультетов то, что его воспитанники не просто специалисты-профессионалы, но яркие творческие личности, живущие и работающие в широком контексте художественной культуры.

На выставке можно увидеть эскизы к фильмам «Портрет жены художника», «Василиса Прекрасная», «Анна Каренина», «Черно-белое кино» и другим картинам.

Экспозиция будет работать до февраля 2017 года.