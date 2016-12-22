В Генплане Рязани появится еще одна зеленая зона

Речь идет о сквере в районе домов 19 и 19 корпус 1 по улице Интернациональной, сообщает пресс-служба городской Думы. В настоящее время сквер, статус которого депутаты предлагают сделать официальным, располагается в зоне застройки многоэтажными жилыми домами. На заседании комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам Рязанской городской Думы был рассмотрен вопрос о назначении публичных слушаний по изменениям в Генплан. Предлагается перевести данный земельный участок в зону городских парков, скверов и бульваров. Публичные слушания намечено провести 31 января в 18 часов в малом зале административного здания на ул. Радищева. Вопрос будет рассмотрен на заседании Рязанской городской Думы.

Члены комитета обсудили изменения в Правила землепользования и застройки в городе Рязани, касающиеся земельного участка на Московском шоссе у дома № 41 корп.1. Предлагается изменить территориальное зонирование участка с зоны застройки многоэтажными жилыми домами в зону городских парков, скверов и бульваров. Ранее были проведены публичные слушания и внесены соответствующие изменения в Генплан. Окончательное решение по данному вопросу будет принято на заседании Рязанской городской Думы.

На заседании комитета по муниципальной собственности и земельным вопросам депутаты рассмотрели дополнения в Программу приватизации муниципального имущества на 2017 год. Программу предлагается дополнить 10 новыми объектами. Вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании РГД.