Ряду организаций Рязани могут предоставить возможность получить преференции по аренде

На заседании комитета по экономическому развитию депутаты одобрили решение о предоставлении преференции предприятию «Российская государственная цирковая компания», сообщает пресс-служба городской Думы. Арендную плату за пользование помещениями общей площадью 1549,7 кв.м. по пер. Войкова, 1, решено установить в размере менее суммы, определенной независимым оценщиком. После согласования с Федеральной антимонопольной службой вопрос планируется вынести на заседание Рязанской городской Думы.

Также на заседании одобрены решения о передаче нежилых помещений в аренду благотворительным и общественным организациям и образовательным учреждениям и о предоставлении им льгот по арендной плате. Вопросам также предстоит процедура согласования с ФАС.