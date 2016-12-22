Спортсмены Шиловского района Рязанской области подвели итоги года

В физкультурно-спортивном комплексе «Арена» поселка Шилово состоялось торжественное награждение спортсменов района, достигших лучших результатов в 2016 году. Благодарственные письма и памятные призы спортсменам, тренерам, общественным энтузиастам, развивающим массовый спорт, вручил глава района Василий Фомин. Он отметил, что наряду с личными и командными результатами легкоатлетов, борцов, футболистов, шахматистов, пловцов и других спортсменов важнейшим для района направлением является развитие массового спорта. Этому способствует растущая в последние годы материально-техническая база, благодаря чему 34% населения района регулярно занимаются физкультурой и спортом. Василий Фомин отметил вклад в развитие массового спорта предприятий, в том числе, «Рельеф-центра», «Шиловское ДРСУ», благотворительный фонд «Забота». Среди ярких спортивных событий года был назван прошедший в поселке марафон «Слава Добрыни», организованный по инициативе корреспондента газеты «Рязанские ведомости» Светланы Максимовой, получившей благодарственное письмо за личный вклад в пропаганду физической культуры и спорта.