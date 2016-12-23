Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Двадцать третья полоса
На здоровье
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Режим – новогодний

В вихре праздников можно неожиданно резко подорвать здоровье
Режим – новогодний

07-19-12 Наш эксперт
Марина Матюхина,
врач-терапевт отделения медицинской профилактики рязанской городской больницы №11

 

Пришла замечательная пора – подготовка к Новому году и Рождеству. Уже начались корпоративы, первые застолья с друзьями. В общем, радость, счастье, веселье. Но существуют подводные камни, которые могут навредить вашему здоровью и испортить праздники. В очередном выпуске «На здоровье» – о том, чем могут обернуться рьяная подготовка к празднику, неумеренные возлияния и застольное чревоугодие.

Накануне

Первые ошибки часто совершаются еще в преддверии событий. Кто-то за пару недель, кто-то за пару дней пытается подготовиться, чтобы выглядеть на все сто, истязает себя супердиетами, изнуряет ежедневными многочасовыми тренировками, травит организм сжигателями жира, блокаторами калорий, а кто-то еще проще – мочегонными и слабительными средствами. Однозначно, пользы от таких экспериментов ноль. А энтузиазм в спортзале! Если вы никогда не поднимали ничего тяжелее ручки и чашки кофе, не проходили более 50 метров до машины, не стоит «рвать» штангу с пола или на бешеной скорости крутить педали велотренажера, или делать миллион приседаний-отжиманий. Вместо изящных форм и хорошего самочувствия – дикая боль в мышцах, невозможность передвигаться в течение ближайших 3-5 дней. Худший вариант – длительное лечение у невролога с обострением остеохондроза, у травматолога – с повреждением связок и суставов. Не очень-то радостная перспектива накануне Нового года!

Что же делать? Запомните: диета – удел больных. Только люди, страдающие заболеваниями ЖКТ, сердечно – сосудистой системы, почек, подагрой, сахарным диабетом, должны постоянно придерживаться диеты. Для всех остальных существует рациональноепитание. Прием пищи дробный до 4–6 раз с сутки, последний – за 2 часа до сна! Утром, в обед максимальные по объему и калорийности перекусы. Вечером, наоборот, легкая малокалорийная пища. И так должно быть изо дня в день, а не накануне чего-то. И достаточная физическая активность должна быть регулярной, а не предпраздничной. Ключевое слово во всех тренировках – посильно. Начинать надо с минимальных нагрузок, постепенно увеличивая их со временем. Выберите приемлемый для вас вид занятий: йога, пилатес, танцы, плавание, аквааэробика и т. д. и т.п. Не оправдывайтесь нехваткой времени! Выделить на себя и свое здоровье 15 – 40 минут вполне возможно!

«Черные» дни для печени

Еще одна больная тема праздников – алкоголь. Неконтролируемый прием спиртных напитков наносит удар по всем органам: головному мозгу, сердцу и сосудам, желудку, кишечнику, поджелудочной железе. Но больше всего от алкоголя страдает печень. Для нее любые праздники, застолья – «черные» дни календаря. Этот орган несет максимальную нагрузку, т.к. 90% выпитого метаболизируется в печени. Она выполняет более 500 различных функций, является химической лабораторией нашего организма. Является одновременно и органом пищеварения, и органом кровообращения, кроветворения, обмена веществ всех видов, кладовой витаминов и микроэлементов. От ее работы зависит наш вес, состояние кожи, волос, состояние иммунной системы.

Алкоголь – один из главных факторов, нарушающих функции печени. Именно он разрушает фильтр нашего организма. Неконтролируемое употребление спиртного приводит к алкогольной болезни печени. Полезных доз алкоголя не существует! Есть вредные и безопасные для здоровья человека дозы алкоголя. Печень здорового человека за 1 час в состоянии переработать 20 мл чистого спирта (или 330 мл пива, 150 мл сухого вина, 50 мл водки). Это и считается безопасной дозой алкоголя для абсолютно здорового человека. Вопрос, сколько будет восстанавливаться печень, поврежденная алкоголем? При полном отказе от алкоголя, правильном питании через 4 – 5 недель возможно значительно улучшить состояние и функцию печени. Задумайтесь над этими фактами в преддверии праздников.

Умерьте аппетиты

Еще одна проблема долгих выходных – переедание. В результате увеличивается нагрузка на сердце, растягивается желудок, что может привести к различным функциональным гастритам, страдает поджелудочная железа и печень, кишечник. Жировые отложения в проблемных местах не заставят себя ждать. Если вы переусердствовали с едой, примите ферментные препараты, прогуляйтесь, подвигайтесь. Чтобы в будущем избежать таких проблем, нужно:

– за 20 минут до приема пищи выпить стакан воды;

– есть небольшими порциями (максимальная доза – количество, которое уместится в сложенных лодочкой ваших ладошках); 

– количество приемов пищи не менее 4-6 раз в сутки;

– стараться питаться в одно и то же время.

За праздничным столом, особенно в поздние вечерние часы, старайтесь выбирать некалорийные блюда.

Вопрос–ответ

Как действовать, если петарда взорвалась в руке и оставила ожог?

Отвечает Валентина Смыкова, врач травматолог-ортопед больницы №11:

– Во-первых, не стоит даже ради шутки направлять данный вид забавы на стоящего рядом человека – и шутка не смешная, и исход может быть фатальным. Что же делать, если все-таки случилась беда и петарда взорвалась в руке, оставив ожог? Как и во всех остальных случаях, связанных с ожогами, нельзя обрабатывать пострадавшее место маслом! Масло создает на поверхности кожи пленку, под которую не проникает воздух, усугубляя тем самым, исход травмы.

Серьезный ожог с повреждением кожи необходимо обработать прохладной водой, наложить на рану чистую стерильную повязку (только не вату!) и ехать в травмпункт.

Многие используют от ожогов пантенол. Он бывает в креме, мази и пене. Для ожога подходит только пена, ведь она обеспечивает доступ кислорода к ране.

Правила безопасного фейерверка

от врача-хирурга поликлиники больницы №6 Юлии Захаровой

• Заранее нужно внимательно изучить инструкцию и действовать согласно ей.

• Поджигать пиротехнические изделия необходимо с расстояния вытянутой руки.

• Никогда не запускать фейерверк с рук.

• Не наклоняться над фейерверком.

• Запускать фейерверк с безопасного расстояния (20 метров).

• Фейерверки запускать только взрослым и не направлять в людей.

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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