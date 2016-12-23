Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Двадцать вторая полоса
Новости
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От пятницы до пятницы

С наступающим! (17 декабря)

Более 450 Дедов Морозов и Снегурочек прошли по Первомайскому проспекту Рязани

12-22-25 

Под радостные крики и приветствия горожан нарядная процессия двинулась от второго Школьного переулка к площади Победы. Деды Морозы и Снегурочки устроили флешмоб на площади перед МКЦ и зажгли главную елку города, открыв праздничную предновогоднюю декаду.

Голубые береты вышли на ринг (17 декабря)

В Рязани спортсмены Воздушно-десантных войск России разыграли Кубок командующего ВДВ по боксу

12-22-26 

На III всероссийский турнир по боксу класса «А» на Кубок командующего Воздушно-десантными войсками со всех частей и соединений ВДВ прибыли почти 100 участников из 13 команд. Турнир в Рязани проводился по олимпийской системе. Спортсмены разыграли не только личное, но и командное первенство. Представители Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища заняли первое место в командном зачете, а также в большинстве весовых категорий.

«Золотые руки» рязанских мастеров (18 декабря)

12-22-34 Предприятия народных художественных промыслов Рязанской области представили свою продукцию на выставке «ЛАДЬЯ. Зимняя сказка‑2016»

За четыре дня работы крупнейшей в России специализированной выставки народных художественных промыслов, прошедшей в столичном Экспоцентре, ее посетили более 70 тысяч человек. Организаторы и гости мероприятия высоко оценили произведения мастеров Рязанской области: цветное и венизное кружево, гончарные изделия, батик, вышивку, плетеную мебель, авторские куклы, одежду и аксессуары. По итогам выставки Рязанская область была удостоена первого места за лучшее художественное оформление региональной экспозиции.

Рекорды и победы (20 декабря)

В Рязани подвели итоги спортивного года и наградили спортсменов

12-22-28 

На праздник, прошедший в Рязанском городском Дворце детского творчества, пригласили тех, кто весь год добывал победы в бассейне, на татами, гимнастическом помосте, беговых дорожках. Были определены лучшие спортсмены Рязани по отдельным видам спорта, а также лучшие спортшколы. Спортсменам, выполнившим норматив мастера спорта России, были вручены удостоверения о присвоении этого звания и значки.

Награда за талант и трудолюбие (21 декабря)

Самые активные и творческие рязанские школьники получили именные стипендии губернатора

12-22-29 

Награды глава региона Олег Ковалев вручил тридцати одаренным юношам и девушкам. Это ребята, которые добились значительных успехов, занимаясь научно-техническим и литературно-художественным творчеством, спортом, участвуя в различных конкурсах, соревнованиях и олимпиадах, выступая на сцене.

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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Руководство регионального отделения партии «Единая Россия» и депутаты областной Думы приняли участие в акции «Подари детям праздник»
Сессия закрыта
В областной Думе подвели законодательные итоги полугодия
Оценка «отлично»
Более 60 молодых рязанцев получили именные стипендии губернатора
Неделя глазами экспертов
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