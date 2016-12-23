Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Двадцать первая полоса
Азбука потребителя
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«Оружие» от рисков

Автор фото: Дмитрий Осинин | «Оружие» от рисков
Фото: Дмитрий Осинин.

Что такое наши дороги – знает любой автомобилист. Но люди опытные способны минимизировать риски и опасности, что встречаются в пути. Пусть и ненамного, но даже это может оказаться существенным. Расстояние между гибелью и легким ранением, между потерей автомобиля и небольшим штрафом порой мизерное. Кстати, на дорогах и в сельской местности, и в городах автомобилиста и его семью подстерегают не только аварийные «западни», но и юридические опасности. И только эксперты, а также юристы могут считать себя вооруженными против всего этого. «Оружие» в виде знания мы передаем и нашим читателям: без него на дороге делать нечего.

Ситуация № 1 – легкая авария

Если дороги чистят условно, снег налипает на шины так, что автомобиль едет уже не на колесах, а на запчастях от снеговика. Это обычная картина в снегопад. Следствие – принципиальная невозможность даже для трезвого и дисциплинированного водителя правильно рассчитать тормозной путь. И вот столкновение с другим автомобилем случилось. Удары бывают разными – на две или на пятьдесят тысяч рублей, а может даже на сто. И дело не силе, а в ущербе. Что же в таких случаях делать? Отвечает специалист, а также автомобилист со стажем Евгений Мартынов – директор лаборатории экспертизы и оценки регионального института бизнеса и управления.

– Самое первое правило поведения после легкого ДТП – сохранять полное спокойствие. Многие люди наносят себе очень серьезный вред, когда дают волю нервам, и тогда упускаются детали, принципиальные вещи, – говорит эксперт, – хотя, конечно, ситуация тяжелая. Машину жалко, но ее можно отремонтировать в любое время. Главное, что не пострадало здоровье – ваше и ваших близких. Самое первое, что следует сделать, выставить знаки аварийного предупреждения. За их отсутствие ГИБДД вас однозначно оштрафует сразу, перед тем как начать оформление происшествия. Далее необходимо поинтересоваться, имеется ли у вашего «коллеги по ДТП» страховка, а также показать свой полис. Если повреждения машин, на первый взгляд, небольшие, то не стоит спешить с европротоколом, то есть оформлять все самим и разъезжаться. Все равно надо перед этим позвонить в ГИБДД: попросите у них совет, зафиксируйте ответ. Затем надо позвонить в свою страховую компанию и вызвать аварийного комиссара. Это очень желательно, потому что вы в этот момент находитесь в определенном шоке. Пусть за вас документы оформит профессионал, ответственность которого прописана в договоре страхования. Лично я скептически отношусь к практике европротокола еще и потому, что он работает только в тех случаях, если нанесен ущерб не более 50 тыс. рублей. Но на глаз даже специалист не скажет, во сколько обойдется ремонт, надо разбирать поврежденные части машины и все осматривать. Так что вызывать сотрудников в погонах очень желательно.

Если инспекторы дорожного движения по телефону сообщили, что можно обойтись только фотографиями, а потом с документами следует явиться к ним, то первое, что надо сделать, – зафиксировать место происшествия. Нужна привязка к конкретному адресу, где произошло столкновение, а также точные координаты GPSГЛОНАСС этого места. В разговоре с другим водителем надо выяснить, кто виноват. Как правило, при стандартном ударе в бампер виноват тот, кто был сзади, поскольку не соблюдал пункт 10.1 Правил дорожного движения, который касается скоростного режима и интервала дистанции. Далее надо тщательно со всех сторон сфотографировать повреждения на машинах, их смещение, место контакта, и снимок «общего плана» места ДТП. Обязательно заполнение документов, которые прилагаются к полису ОСАГО. Все данные надо переписать непосредственно с паспортов, своего и второго участника происшествия. Ни в коем случае не полагайтесь на его слова про себя. Требуйте документ. При европротоколе в ГИБДД не устраивается разбор происшествия и не выдаются справки о них. Требуется лично с документами на следующий день ехать в страховую компанию. Пострадавшая в ДТП, но не виноватая сторона может рассчитывать на выплату в размере 50 000 руб­лей. Так живет вся страна, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, а также их областей. Там автомобилисты в аналогичной ситуации могут рассчитывать на выплату в 400 000 рублей. А все из-за эксперимента, который над ними решили таким образом провести. В любом случае европротокол имеет смысл оформлять только при незначительных легких касаниях. Если был удар, то отнестись к этому следует со всей серьезностью. Далее, при работе уже со страховщиками, последует экспертная оценка нанесенного машине ущерба. Она может происходить как в автосервисе, с которым заключен договор у страховщиков, так и в мастерской, предложенной самим застрахованным лицом. В процессе осмотра не стоит спорить с экспертом, а только делать подсказки по ходу неполной разборки части автомобиля. После надо крайне внимательно прочитать протокол осмотра, особенно все, что будет написано в графе «повреждения эксплуатационного характера». Сюда могут быть записаны повреждения, которые относятся не к износу автомобиля, а к ДТП. Из-за неполноты записи вам могут выплатить гораздо меньшую сумму компенсации. Если согласия со страховыми экспертами достичь не удалось, то акт осмотра нельзя подписывать, а следует незамедлительно обращаться к независимым экспертам, имеющим соответствующую лицензию на работу и выдачу заключений. С новым, более адекватным протоколом осмотра затем можно вновь встречаться со страховщиками, и по устоявшейся практике такой вопрос скорее всего решится в досудебном порядке. Если страховщики «упираются рогом», стремятся заплатить копейки и не признают сторонний осмотр, то следует обратиться к юристу, подписать ему доверенность на ведение дела и заплатить судебную пошлину. Далее можно расслабиться. Юрист штатно сделает свою работу по такому более чем выигрышному делу, а оплата его трудов, как правило, идет из выплат после результативного решения суда. С учетом высокой конкуренции на рынке юридических услуг такая схема работает. Что касается самого ремонта, то специалисты советуют присмотреться к малым частным автосервисам. В крупных сервисах в последнее время наблюдается серьезная текучка кадров. Автомеханики, поработавшие там и набравшиеся опыта, профессионализма, стараются начать работать на себя. Они уходят в небольшие конторы и открывают собственные мини-мастерские.

Ситуация № 2 – исчезновение машины

Вжух – и машина… растворилась. Эти «паранормальные» явления в нашем городе происходят все чаще, и с НЛО они никак не связаны. Существует узаконенная процедура похищения автомобиля прямо с улицы, и называется она принудительной эвакуацией на штраф-стоянку. Мало кто считает, что если оставить машину на улице в неположенном месте, то произойдет фактическое нарушение одного закона другим. Автомобиль, скорее всего, увезут на эвакуаторе после оформления сотрудниками ГИБДД протокола вне зависимости от мнения автолюбителя по этому поводу. И это противоречит принципу только одного наказания за одно конкретное преступление или правонарушение. Считайте сами. Первое – автомобиль отбирают. Второе – выписывают крупный штраф за парковку в неположенном месте. Третье – автомобилист должен сам разыскивать свой автомобиль, а перед этим разыскать штраф-стоянку, которая является частной и может находиться где угодно, на любом отшибе. Четвертое – автомобиль нужно выкупать со штраф-стоянки, при этом за каждый час ожидания «капает» процент и набегает значительная сумма. Это можно назвать отдельным, пятым по счету, наказанием. А еще сотрудники парковок не принимают карточки – только наличные. Ближайший банкомат может быть расположен в километре от того места. И пока вы ходите туда-сюда, стоимость выкупа будет увеличиваться. Это если над вами не сжалились и не остановили «счетчик» в момент обращения. И не забывайте: машины все это время у вас нет. Чтобы быстро добраться в управление ГИБДД, получить документы, заплатить штраф, там же узнать адрес штраф-стоянки, надо передвигаться по всему городу быстро, то есть на такси. Это дополнительные траты. Ну и каково количество наказаний за одно нарушение? Лично я со счета уже сбился.

– Я сам оказывался в подобном положении, – рассказывает эксперт Евгений Мартынов, – из-за веток деревьев не сразу можно заметить знак о запрете парковки. Вопросов нет, при нарушении надо платить штраф, но автомобиль просто исчез. А со мной были родственники, дети. Когда мы подошли к пустому месту, то обомлели. Практика такой эвакуации далека от цивилизованной. В Европе в таких случаях талон штрафа за неправильную парковку, и немалый, просто засовывают под щетку дворника. Никому в голову не придет лишать граждан их имущества в одностороннем порядке.

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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