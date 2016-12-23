Сотрудничество и созидание

Российское движение школьников: шаги становления

Этой осенью общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников» исполнился год. РДШ задумана как площадка, на которой могут быть реализованы самые разные идеи современных школьников.

Движение работает в нескольких направлениях: это личностное развитие, гражданская активность, информационно-медийный блок и военно-патриотическое воспитание. В движении каждый школьник найдет для себя что-то интересное. Спорт, журналистика, творчество, КВН, военно-патриотические клубы и еще много интересных проектов для всех, кто готов проявить свои таланты и способности. С 1 сентября этого года первичные организации РДШ начали свою работу на базе 10 «пилотных» школ Рязанской области, объединив активных, творческих, любо­знательных ребят с интересными идеями. Насколько успешно наш регион влился в федеральное общественное движение, об этом мы расспросили координатора Рязанского отделения Российского движения школьников Татьяну Косачеву.

Р.В. – Татьяна, можно ли на сегодняшний день подвести какие-либо итоги работы РДШ в регионе?

Т.К. – Промежуточные итоги можно подводить хоть каждый день. Но окончательный итог подведем, думаю, не мы, а уже наши потомки. Российскому движению школьников год, но активная работа в рязанских школах началась с сентября. Всего три месяца прошло, но ощущение, что прошли годы. Буквально каждый день что-то происходит, причем ярко и интересно. Через РДШ удается выстраивать системный подход к воспитательной работе в школе, системный подход к обучению педагогических кадров. Педагоги «пилотных» школ отмечают рост увлеченности ребят, активистов среди них становится все больше. У нас формируются партнерские отношения со многими организациями региона. Ведь только работая сообща, мы сделаем жизнь школьника интересной, полезной, поможем ему развиваться и расти.

Р.В. – Как мы выглядим на фоне других регионов?

Т.К. – Очень надеюсь, что выглядим достойно. Без лишней скромности можем сказать, что на некоторых совещаниях Рязанскую область неоднократно отмечали одним из самых сильных регионов по деятельность РДШ. Но работать нужно еще очень много.

Р.В. – Какие направления движения получили наиболее активное развитие в Рязанской области?

Т.К. – В той или иной степени развиваются все направления РДШ. Невозможно сказать, что мы где-то отстаем. Но нам точно уже есть чем гордиться. Если брать, к примеру, информационно-медийное направление, то здесь мы первопроходцы. Первыми сотрудниками Всероссийского школьного пресс-центра РДШ стали ребята из Рязани. Наш регион – пилотный по развитию военно-патриотического направления. Проект «Юнармия», который призван сохранять и приумножать лучшие традиции российского воинства, также получил в области свое развитие. Более 500 юношей и девушек уже влились в это движение. У нас прошел один из первых региональных слетов юнармейцев. Мы живем очень насыщенной жизнью. Наши «пилотные» школы дружат между собой. У нас есть прекрасный проект «В гости друг к другу», когда школьники приезжают друг к другу на мастер-классы по различным темам. Конечно, незабываемым был первый день рождения РДШ, когда в торжественной обстановке в правительстве региона с участием первых лиц области мы приняли в свои ряды самых достойных ребят, организовали для них встречи с ветеранами детского движения.