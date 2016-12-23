Наша газета совместно с министерством образования Рязанской области продолжает акцию по устройству в семью детей, оставшихся без родителей. Напоминаем, что сведения о детях предоставлены нам Государственным банком данных о детях, оставшихся без попечения родителей. И еще одно существенное обстоятельство: у некоторых из этих детей есть проблемы со здоровьем, которые могут быть решены, если детям обеспечить индивидуальный уход или хорошее медицинское обслуживание. Еще раз напоминаем, что, если вы решили взять в семью одного из этих детей, вам нужно обратиться в органы опеки и попечительства города или района, в котором вы живете.

Итак, сегодня мы ищем родителей для:

Четырнадцатилетнего Геннадия. Кареглазый, русоволосый Гена был не единственным ребенком в семье, но его одинокая мама умерла. Так мальчик оказался в детском учреждении. Гена – очень общительный, отзывчивый, доброжелательный парень. Есть у него и увлечения, среди которых самое главное – спорт. Анкета № 4832.

Сергей – старший брат Геннадия. В ноябре ему исполнилось шестнадцать лет. Он так же, как и брат, оказался в детском учреждении потому, что его родители умерли. Кареглазый, русоволосый, как и брат, Сергей – спокойный и общительный человек. Он целеустремленный, всегда доводит начатое дело до результата, очень легко вступает в контакт со взрослыми людьми, увлекается спортом. Анкета № 4833.

Дмитрию в октябре исполнилось пятнадцать лет. Он тоже был не единственным ребенком в семье, но его папа и мама лишены родительских прав. Сероглазый, русоволосый Дима – общительный, добрый, уважительный к старшим подросток. В нем заметны лидерские качества – Дима любит находиться в центре внимания, при этом отношения со сверстниками у него ровные. А среди главных увлечений Димы – футбол. Анкета № 4764.

Анна родилась в феврале 2009 года, скоро девочке исполнится восемь лет. Родители русоволосой, сероглазой Ани неизвестны. Аня – спокойная, активная, улыбчивая девочка. Она легко находит контакт со взрослыми людьми, и всегда особенно тянется к ним. Забавно радуется при встрече с воспитателем, особенно когда он обращает на нее внимание. Девочка дружелюбна со сверстниками, с удовольствием заучивает стихи и песни. А­нкета № 3505.

Марине в марте будущего года исполнится шестнадцать лет. Она была единственным ребенком в семье, но отец Марины умер, мама лишена родительских прав. Сероглазая, темноволосая Марина увлекается кулинарией и рисованием. Она замечательно готовит, поэтому, когда вырастет, мечтает стать поваром. А еще Марина активно участвует во всех школьных мероприятиях и всегда радуется новому. Анкета № 3703.