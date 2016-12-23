Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
№240 (5281)
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Восемнадцатая полоса
Территория закона
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Что принесет нам новый год?

С 1 января вступают в силу законодательные акты, вносящие коррективы в самые разные отрасли экономики и сферы жизни россиян
Что принесет нам новый год?
Фото: РИА «Новости» .

Изменения коснутся системы налого­обложения и страхования, туристической отрасли, военной службы, СМИ и даже чемпионата мира по футболу FIFA, который пройдет в России в следующем году.

О СМИ

В будущем году на страницах печатных изданий, не специализирующихся на сообщениях рекламного характера, можно будет публиковать на пять процентов больше рекламы. Допустимый объем рекламы одного номера периодического печатного издания с 1 января 2017 года увеличен с 40 до 45 процентов. Важно, что периодические печатные издания смогут публиковать больше рекламы, не теряя права на пониженную ставку НДС (10 процентов). Увеличение позволит, с одной стороны, поддержать предпринимателей малого и среднего бизнеса, с другой – не приведет к значительному снижению налоговых поступлений вследствие облегчения налогового режима для СМИ.

Еще одно изменение коснулось предоставления обязательного экземпляра печатного издания в электронном виде. Согласно нововведениям, электронная копия оригинал-макета газеты или журнала должна содержать информацию, содержащуюся в печатном издании, включая его текст, иллюстрации и все элементы оформления. Экземпляр печатного издания в электронной форме отнесен к видам документов, входящих в состав обязательного экземпляра.

С 1 января 2017 года производители документов должны доставлять 1 обязательный экземпляр печатных изданий в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной подписью, в ИТАР-ТАСС и Российскую государственную библиотеку для постоянного хранения. Организации, на базе которых созданы диссертационные советы, должны доставлять обязательный экземпляр диссертаций в электронной форме, заверенный квалифицированной электронной подписью, в орган научно-технической информации, а также в Российскую государственную библиотеку или в Центральную научную медицинскую библиотеку Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова.

Внимание: контрольная закупка!

Вступят в силу законопроекты, касающиеся различного рода проверок. В частности, со следующего года значительно изменятся правила проведения проверок надзорными и контролирующими органами. Контрольные органы получат право проводить контрольные закупки, в том числе и дистанционно, через Интернет (чтобы проверить соблюдение обязательных требований при продаже товаров, выполнении работ, оказании услуг потребителям). Правда, проводить контрольную закупку можно будет исключительно в том случае, если это предусмотрено специальными федеральными законами, регулирующими организацию и осуществление отдельных видов государственного контроля (надзора). Проводиться она будет по некоторым из оснований для внеплановых проверок и, естественно, безо всякого предварительного уведомления, а информация о ней будет вноситься в единый реестр проверок.

Не употреблял? Докажи!

С 1 января 2017 года через МФЦ можно будет получить услугу МВД России по выдаче справки о том, подвергался ли человек административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ без назначения врача. Это связано с изменениями в ТК РФ, согласно которым перечень документов, предъявляемых при заключении трудового договора, дополняется соответствующей справкой.

С нового года вводятся в действие формы N 002-О/у «Медицинское заключение об отсутствии медицинских противопоказаний к владению оружием» и N 003-О/у «Медицинское заключение об отсутствии в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов», а также Порядок проведения медицинского освидетельствования на наличие медицинских противопоказаний к владению оружием и химико-токсикологических исследований наличия в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и их метаболитов. Соответствующее постановление прописывает порядок освидетельствования на получение этих справок. В частности, осмотр врачом-психиатром будет осуществляться в медорганизации государственной или муниципальной систем здравоохранения. Химико-токсикологические исследования должны проводиться в наркологических диспансерах (наркологических больницах). Во всех случаях организации должны иметь соответствующую лицензию, а за сам медосмотр граждане будут платить самостоятельно.

Медзаключение для получения лицензии на приобретение оружия действует 1 год со дня его выдачи.

О службе военной и государственной

Нововведения устанавливают отсрочку от службы в армии для юношей призывного возраста, которые обучаются по очной форме по программам среднего профобразования. Отсрочка для них будет действовать на весь период обучения вне зависимости от того, в каком возрасте новоявленный специалист получит документы о завершении обучения. Правда, сразу по окончании учебного заведения выпускника призовут в ряды Вооруженных сил, разумеется, если его признают годным к военной службе. К слову, раньше отсрочку предоставляли на период освоения учебных программ до достижения обучающимися возраста 20 лет.

Еще одно изменение в законе касается увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан. Такой категорией становятся госслужащие. Нововведения закрепляют 2-летнюю разницу в пенсионном возрасте для мужчин и женщин: мужчины-чиновники с 2026 г. будут получать право на пенсию в 65 лет, а женщины-чиновницы с 2032 года – в 63 года. Пенсионный возраст будет повышаться поэтапно на 6 месяцев каждый год. Кроме того, увеличен с 60 до 65 лет предельный возраст нахождения на госслужбе.

Постепенно увеличивается минимальный стаж госслужбы, дающий право на назначение пенсии за выслугу лет с 15 до 20 лет. Это отражено в законах о страховых пенсиях и муниципальной службе.

Повышена минимальная продолжительность полномочий членов Федерального Собрания с 1 до 5 лет для получения права на доплату к страховой пенсии в размере 55%. Отдельно увеличен срок с 3 до 10 лет для получения выплаты в повышенном размере (75%).

Указанные изменения не касаются тех, кто уже получил право на пенсию за выслугу лет или успеет его получить до 1 января 2017 г.

Административное и уголовное

Принудительные работы станут альтернативным видом наказания и могут назначаться виновным в совершении преступлений небольшой и средней тяжести, а также за совершение впервые тяжкого преступления.

Административная ответственность будет ждать производителей и распространителей алкогольной продукции, расфасованной в потребительскую ПЭТ-тару объемом свыше полутора литров. С 1 января будущего года нельзя будет производить и совершать любые оптовые сделки с таким алкоголем, а с 1 июля 2017 года будет запрещено продавать его в розницу. Производство и оптовый оборот (а с июля 2017 года и розничная продажа) алкогольной продукции в полимерной потребительской таре объемом более полутора литров будет караться штрафом в сто-двести тысяч рублей (для должностных лиц) и триста-пятьсот тысяч рублей (для организаций) с возможностью конфискации алкоголя.

Помимо этого, в новом году организаторы официальных спортивных соревнований по согласованию с собственниками, пользователями объектов спорта могут ввести систему идентификации зрителей по документам, удостоверяющим личность.

Будет установлен размер государственной пошлины при подаче заявления о признании должника банкротом (для физических лиц пошлина составит 300 рублей, для юридических – 6 000 рублей).

С нового года к объектам недвижимости наряду с жилыми и нежилыми помещениями будут отнесены предназначенные для размещения транспортных средств части зданий или сооружений (машино-места). Установлен порядок описания их границ и особенности государственного кадастрового учета машино-мест. Определена процедура госрегистрации прав на них. Кроме того, машино-место добавлено в перечень имущества, которое может быть предметом ипотеки.

Подготовлено по материалам сайта base.garant.ru

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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