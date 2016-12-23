Дым неизвестного происхождения

Производителей обяжут сообщать информацию о составе жидкостей для электронных сигарет

Законопроект, который призывает обязать производителей информировать вейперов о составе жидкости для электронных сигарет, стране-производителе и сроке годности товара, внесен в Думу. В настоящее время состав жидкости для вейпов ничем не регламентирован и что туда добавляют производители – неизвестно, поясняют авторы инициативы. (Как правило, в вейпах используются никотиновые и безникотиновые наполнители).

В пояснительной заметке к законопроекту указывается, что в настоящее время воздействие жидкости, содержащейся внутри большинства испарителей, на организм человека до конца не изучено и никак не контролируется. Кроме того, считается, что необходимо прекратить пропаганду курения вейпов среди несовершеннолетних.

По материалам сайта rg.ru