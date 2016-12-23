На прежнем уровне

Подписан закон о замораживании размера материнского капитала

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который замораживает размер выплаты материнского капитала до 2020 года. Согласно тексту закона, в будущем году индексация маткапитала производиться не будет.

В Федеральном законе «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» говорится о том, что размер маткапитала ежегодно пересматривается с учетом темпов роста ­инфляции и устанавливается федеральным законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год. В настоящее время размер материнского капитала составляет 453026 рублей.

По материалам сайта rg.ru