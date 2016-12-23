Областная общественно-политическая газета
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23 декабря 2016 года
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23.12.2016
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№240 (5281) |
Семнадцатая полоса
Стиль жизни
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О чем говорит ночь

Александр Логунов
О чем говорит ночь

А вы знали, что инженер одного из рязанских заводов и магистрант РГРТУ Александр Логунов – один из лучших молодых поэтов страны? Саша и сам об этом не догадывался, пока за компанию со знакомой не подал заявку на Всероссийский литературный фестиваль «Русские рифмы» и победил в одной из 10 номинаций, обойдя более 500 литераторов со всей страны. Какие стихи считают лучшими? В какой атмосфере, для чего и кем они пишутся? Ответы на эти вопросы дает рязанец Александр Логунов.

•••

В укутанной старыми обоями комнате общежития по ночам часто горит свет. Поэт Александр Логунов ходит от окна к двери, пока шаги не начнут выбивать ритм, а угловатые рисунки на стене не станут напоминать узоры гор. И вот в темном деревянном окне уже видится не спящая Рязань, а родной Мурманск.

Мой дом – это сопки высокие сонные,
плотный болотный воздух.
Мой дом там, где чайки кричат в унисон над землей,
что насквозь промерзла.

Петляют дорожки из крошки кирпичной
среди валунов и рытвин.
Мой дом там,
где банка варенья черничного лично тобой закрыта…

Для входа в поэтическое состояние нужны определенные условия. Должна быть ночь, и только она, со своей тишиной, молчаливостью, умением хранить тайны. Нужен порядок – чтобы вещи лежали на своих местах и мысли не спотыкались о них раздраженно. Необходим душевный подъем: пусть это будет влюбленность, переезд на новое место, успех на работе – эти лучи радости и энтузиазма необходимы даже для создания печального стихотворения. И, наконец, нужно окончательно перебороть сон, выбрать на эту ночь творчество вместо отдыха. Только тогда оно полностью откроет двери в свой мир, тогда книги с полок бакланами взмоют вверх из душной комнаты и замашут своими крылами над прохладным озером. Жаль, что с восходом солнца это царство музы исчезнет, и поэт вместе с теми, кто спал этой ночью, пойдет на работу, на завод – трудиться.

•••

В финале «Русских рифм» участники должны были не просто прочесть свои произведения для жюри и публики, а показать концертные номера с фонограммой и подтанцовкой. За несколько часов до выступления Александр Логунов подошел к режиссеру Камилле и попросил, чтобы на сцене, кроме него, не было никого лишнего.

– Я не хочу, чтобы спецэффекты отвлекали зрителей от слов: все-таки это конкурс стихов, а не музыки и танцев.

– Хорошо. Продемонстрируй, как ты читаешь стихи.

– Этот город, рябой от колдобин
на узких дорогах,
не скрывает того,
что для нас остается чужим…

– скромно, без пафоса, но твердо начал Александр.

– Стоп! Стоп! Стоп! Читаешь, как школьник у доски. Но, будь по-твоему, сделаем тебе темноту, только светить на себя будешь сам, фонариком.

•••

На темной сцене в треугольнике света от маленького фонарика стихотворение читает Александр Логунов.

Те глухие места холодны, но настолько красивы,
что хоть раз побывать там обязан любой человек.
Нужно только решиться, тянуть и бояться не надо.
Наше время пришло, все изменится – только скажи.
Этот город однажды отравится собственным ядом.
Собирай чемодан, торопись, мы сегодня сбежим…

На последних строках по замыслу режиссера он должен посветить фонариком в правый угол зала, выбрать одну из зрительниц и пригласить ее на сцену. Договориться с какой-нибудь девушкой заранее Саша не догадался. На него смотрят сотни глаз, сердце поэта замирает: «А вдруг она не согласится…» Но она протягивает в ответ руку и через миг стоит с ним рядом на сцене в мягком луче фонарика. Свет гаснет, и они сбегают от зрителей, от соперников, от жюри, от всех.

Свой номер Александр Логунов хотел сделать как можно проще, без выкрутасов, а в итоге он получился самым оригинальным, и действительно, про слова. Темнота вновь помогла творчеству Саши.

•••

«Когда ты один в комнате и тебе не с кем пообщаться – это грустно, но терпимо, а когда ты одинок среди толпы – это намного серьезнее», – пишет Александр в своем дневнике. Тема влияния города на человека часто звучит в его творчестве. Ему, как и многим творческим людям, больше нравится бывать на природе, ближе к первозданной красоте. Поэтому от вечной городской торопливости он сбегает в мир своих стихов.

В поэтических строках Логунов для себя и своих читателей стремится создать особую атмосферу.

Для него, автора, у которого каждое стихотворение означает определенный цвет (в основном, Александр использует холодные краски), настроение произведения много важнее затрагиваемых тем. Особую атмосферу он создает с помощью ассонанса и аллитерации. Звукопись – главное в творчестве Логунова. Фронтмен группы «Полярный лис», автор песен коллектива, он стихи любит больше прозы за то, что они ближе всего к его любимой музыке.

Пугало наголо нагло раздел
Воющий, ноющий, дующий ветер.
Воры-вороны летают везде.
Поздно, морозно, но звезды не светят.

Мордой продрогшею роет сугроб
Дряхлая дура, дворняга-подруга.
Теплое тело терзает озноб,
Кровли укрыла крещенская вьюга.

Утром тропинку старик проторит
Метров на сто – от крыльца до сортира –
В окна уткнутся все внуки на вид
Нежно-безбрежного снежного мира.

•••

– Бабушка, я сегодня не пойду в школу! У меня опять кашель начался, кхе-кхе! – десятикласснику Саше Логунову часто приходилось симулировать, чтобы оставаться дома и играть часами на гитаре. В то время он уже жил в Сапожке Рязанской области. Послушав песни Виктора Цоя и группы «Наутилус», старшеклассник больше ничего не хотел, кроме как научиться играть на гитаре и стать бардом. Он вновь вспомнил о своем детском увлечении и стал сам сочинять песни.

А самое первое знакомство с рифмой и ритмом у Саши произошло в 7 лет, когда он сочинил частушки про хомячка. Мальчик рос в поэтической семье. Его отец – бард, часто устраивал в семье творческие вечера вместе с тетей Саши, которая писала шуточные стихи.

Вернувшись в творческую жизнь в старших классах, Логунов стал учиться в музыкальной школе по классу гитары. И учитель предлагал ему поступить в музучилище, но Саша увлекся языками. Хотел поступить учиться на журналиста, а в итоге подал заявление в радиоуниверситет. Теперь он хочет стать техническим писателем и составлять инструкции для приборов. В этой работе он смог бы объединить свой литературный талант и знания, полученные в университете.

Есть у него и мечта – вести кочевой образ жизни, постоянно путешествовать и зарабатывать творчеством. Но и в том, что сейчас молодым авторам трудно заработать стихами, он не видит проблемы: «Автор, который знает, что не получит деньги за творчество, не станет ориентироваться на вкусы общества, а будет идти своим путем, показывая искренние чувства».

СЛИШКОМ!

Не слишком ли я наивен, когда мечтаю?
Не слишком ли я серьезен, когда пою?
Порвется струна, и мечта, как туман, растает,
столкнется с войсками судьбы и падет в бою.

Не слишком ли я доволен, когда мы вместе?
Не слишком ли я печален, когда мы врозь?
Намеки искать в каждом слове
и в каждом жесте,
подкидывать в топку стихи и букеты роз.

Не слишком ли ты любезна при мне с другими?
Не слишком ли ты сурова при них ко мне?
И нервы ни к черту, и ревность невыносима:
не выжечь, не вырезать, не утопить в вине.

Бессонные ночи, избитые рифмы. Знаю:
все это однажды загонит меня в петлю.
Не слишком ли я привязан к тебе, родная?
Не слишком ли я серьезен, когда люблю?

Статья опубликована в номере 240 (5281) от 23 декабря 2016 года
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